Voormalig One Direction-zanger Liam Payne (31) overleden na val uit hotel

Voormalig One Direction-zanger Liam Payne is overleden. De 31-jarige Brit viel van de tweede verdieping van een hotel in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, meldt de politie.

Een woordvoerder van de lokale autoriteiten zegt in een verklaring dat Payne "van het balkon van zijn kamer was gesprongen".

Politieagenten gingen naar het hotel na een melding over een agressieve man die mogelijk onder invloed was van drugs of alcohol. Persbureau AP heeft een opname van het telefoongesprek van de hotelmanager met de politie. Daarin zegt de manager: "Hij breekt de hele kamer af. Jullie moeten iemand sturen."

Afwijkend gedrag

Entertainmentwebsite TMZ meldt op basis van getuigen dat het incident kort na 17.00 uur plaatselijke tijd was gebeurd, en dat Payne eerder afwijkend gedrag had vertoond in de lobby van het hotel. Zo zou hij volgens de getuigen zijn laptop hebben vernield en zou hij naar zijn kamer zijn gedragen.

Bij het hotel verzamelden zich al snel fans om te rouwen:

0:38 Fans steken kaarsjes aan in Buenos Aires na dood Liam Payne

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden van Paynes dood. Er wordt een autopsie uitgevoerd, heeft een woordvoerder van een Argentijnse gezondheidsautoriteit laten weten. De woordvoerder ging niet in op vragen van een journalist of het om een ongeluk ging.

Payne was in Buenos Aires om een concert bij te wonen van mede-One Directon-lid Niall Horan, eerder deze maand. Ook andere ex-leden van de band waren bij dat concert.

Liam James Payne kwam uit Wolverhampton in Engeland. Hij werd bekend door zijn deelname aan het programma The X Factor. Samen met andere deelnemers aan die talentenjachtshow vormde hij in 2010 de wereldwijd succesvolle formatie One Direction, samen met Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan en Louis Tomlinson. Hun eerste album kwam vanuit het niets binnen op nummer één in het Verenigd Koninkrijk.

Soloprojecten

In 2016 viel One Direction uit elkaar. Officieel was er sprake van een pauze voor onbepaalde tijd. Net als andere leden van One Direction begon Payne met soloprojecten. Hij bracht een solo-album uit en werkte aan een tweede. Vorig jaar werd hij in het ziekenhuis opgenomen met nierproblemen, waardoor hij dat project moest onderbreken.

Al tijdens zijn tijd bij One Direction was Payne openhartig over zijn strijd tegen alcohol. In 2023 maakte hij bekend naar een afkickkliniek te zijn gegaan voor dat probleem en sinds honderd dagen geen alcohol te hebben gebruikt.

Payne had twee jaar lang een relatie met zangeres Cheryl Cole, bekend van onder meer de meidengroep Girls Aloud. In 2017 werd hun zoon Bear geboren. Een jaar later gingen ze uit elkaar.

Hulp nodig? Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.