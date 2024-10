Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 07:55 • Aangepast vandaag, 09:38 Fans rouwen om plotselinge dood One Direction-zanger Liam Payne

Honderden One Direction-fans komen samen in Buenos Aires bij het hotel waar Liam Payne is overleden. De Britse voormalig One Direction-zanger kwam om bij een val van de derde verdieping. Hij was 31 jaar.

Lokale autoriteiten zeggen dat hij van het balkon van zijn kamer is gesprongen. Payne was mogelijk onder invloed van drugs of alcohol, zegt de Argentijnse politie. Het is niet duidelijk of het gaat om een ongeluk of dat er sprake is van opzet.

Fans verzamelen zich rond het hotel in de wijk Palermo en branden kaarsen. Velen zijn in tranen. "We konden het niet geloven", zegt een van de fans tegen persbureau Reuters.

'Meteen gekomen'

Een andere fan zegt tegen The Guardian dat ze nog lang buiten zullen blijven. "Ik ben verdrietig en geshockeerd. Zodra ik het nieuws hoorde ben ik meteen gekomen. Ik zit al tien jaar bij de Argentijnse One Direction fanclub. Ik blijf zeker nog uren voor het hotel".

Rond 20.00 uur kwam er politie om de menigte onder controle te houden. Het lichaam van Payne is meegenomen in een brandweerbusje. De fans applaudisseerden en huilden toen het busje wegreed.

Payne was in Argentinië om een concert bij te wonen van mede-One Directionlid Niall Horan eerder deze maand. Ook andere ex-leden van de band waren bij dat concert. Een woordvoerder van de hulpdiensten zegt dat er rond 17.00 uur een melding was gemaakt dat er een persoon gevallen was op de binnenplaats van het hotel.

"Mijn hart is gebroken", zegt een fan tegen The Guardian. "Ik zag hem een paar weken geleden bij Nialls show. Hij was aan het zingen en dansen en springen."

Minste aandacht

Liam Payne werd bekend op 16-jarige leeftijd, toen hij bij het programma The X Factor in een boyband werd gezet door jurylid Simon Cowell. One Direction werd meteen een grote hit, legt muziekjournalist Atze de Vrieze uit op het NOS Radio 1 Journaal.

"Ze werden niet alleen in Engeland groot, maar al heel snel in de VS en wereldwijd. Ze hebben in Nederland ook de Johan Cruijff Arena volgespeeld. Hun fanbase is altijd heel trouw gebleven, ook nadat ze uit elkaar gingen.", aldus De Vrieze. Nadat de band in 2016 uit elkaar ging brachten de leden soloplaten uit - maar niet allemaal even succesvol. Harry Styles werd het meest succesvol.

"Anderen hebben geen mainstreambekendheid, maar kunnen door die loyale fanbase wel een Ziggodome uitverkopen. Bij Liam was dat anders. Hij kreeg de minste aandacht tijdens zijn tijd bij One Direction, omdat hij de doelgroep niet aan zich kon binden.", legt De Vrieze uit.

Drugs en alcohol

Ook was Payne getroebleerd door alcohol en drugs en verdween hij de afgelopen jaren vaak van de radar. De laatste tijd was dat anders, omdat er verhalen opdoken van zijn exen die verhalen deelden over geweld en misbruik in hun relatie. Het laatste wat over hem naar buiten kwam is dat hij aanwezig was bij een concert van Niall Horan.

"Daar vonden sommige fans dat hij te aanwezig was, en dat hij de aandacht afgesnoept had van zijn ex-collega. Hij was overduidelijk onder invloed, en gedroeg zich heel merkwaardig. In het hotel net voor zijn dood blijkt ook dat er sprake was van agressie en drugsgebruik. Of hij gesprongen of gevallen is, is niet duidelijk. Maar dat het niet goed met hem ging is zeker."

Fans steken kaarsjes aan voor het hotel:

0:38 Fans steken kaarsjes aan in Buenos Aires na dood Liam Payne

Andere leden van One Direction, zoals Zayn Malik en Harry Styles, hebben nog niet gereageerd op de dood van Payne.

Artiesten als Charlie Puth en Shawn Mendes reageren geschokt over het overlijden. De moeder van Harry Styles heeft een foto van Payne gedeeld met de tekst "Just a boy...".

Honderden fans in rouw na schokkende dood van Payne

