EPA Liam Payne in 2022

NOS Nieuws • vandaag, 19:41 Verwondingen door val waren doodsoorzaak Liam Payne

De verwondingen die voormalig One Direction-zanger Liam Payne opliep bij zijn val van het balkon van een hotelkamer in Buenos Aires, hebben zijn dood waarschijnlijk veroorzaakt. Dat zegt het Argentijnse Openbaar Ministerie, dat de eerste resultaten van de autopsie bekendmaakte.

De verwondingen komen volgens de artsen overeen met de val die de 31-jarige Brit maakte. Zijn hoofdwonden waren zo ernstig dat ze zijn dood veroorzaakt kunnen hebben. Daarnaast zijn meerdere interne en externe bloedingen gevonden.

Ook zijn er aanwijzingen dat hij gedeeltelijk of volledig buiten bewustzijn was op het moment dat hij viel. In de hotelkamer waarin Payne verbleef, heeft de politie drugs, alcohol en vernielde spullen aangetroffen.

AFP Een fan bij de kaarsjes, kaarten en bloemen voor het hotel waar Liam Payne om het leven kwam

De Argentijnse politie onderzoekt de mogelijkheid dat er anderen bij betrokken waren, maar zegt ook dat de verwondingen dat niet suggereren. Alles wijst erop dat hij alleen in de kamer was toen hij viel.

Er is met vijf getuigen gesproken om Payne's laatste uren te reconstrueren. Zekerheid over wat er precies in de hotelkamer is gebeurd, hebben de autoriteiten nog niet.

Drugs, alcohol en vernielde spullen

Gisteren viel Payne van de derde verdieping van een hotel in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Politieagenten waren naar het hotel gegaan na een melding over een agressieve man die mogelijk onder invloed was van drugs of alcohol.

Bekend was al dat Liam Payne eerder alcoholproblemen had. Tijdens zijn One Direction-tijd was hij daar open over. In 2023 maakte hij bekend naar een afkickkliniek te zijn gegaan.

De dood van de zanger heeft One Direction-fans over de hele wereld geraakt. Gisteravond verzamelde zich een mensenmenigte bij het hotel in Buenos Aires. In Nederland kwamen vanmiddag geschokte fans bij elkaar op station Utrecht Centraal om Liam Payne te herdenken.