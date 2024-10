Nederlandse fans komen samen na dood Liam Payne: 'Hart is gebroken'

One Direction

One Direction werd opgericht tijdens de opnames van het Britse programma The X Factor. Vijf jongens deden mee als solo-kandidaten in 2010, maar werden samengebracht door juryleden. Ze eindigden op de derde plek, maar werden als boyband immens populair in Groot-Brittannië en later over de hele wereld.

Met hits als What Makes You Beautiful, Live While We're Young en Story of My Life werden de jongens megasterren en verkochten wereldwijd stadion na stadion uit. De groep groeide, vooral onder tienermeisjes, uit tot het grootste muziekfenomeen van de jaren '10.

In 2015 werd de roem en druk te groot voor een van de bandleden, Zayn Malik, die ervoor koos om te vertrekken en solo muziek uit te brengen. Later dat jaar kondigde de groep aan dat ze in 2016 tijdelijk uit elkaar zouden gaan om "aan individuele projecten te werken". Harry Styles werd het meest succesvol.

Voor Liam Payne bleef echt groot succes uit. De afgelopen jaren verdween hij vaak van de radar, en was hij getroebleerd door alcohol en drugs en kwam regelmatig in opspraak. Eerder deze week ondernam zijn ex-partner Maya Henry juridische stappen om een contactverbod te krijgen, omdat hij haar regelmatig lastig zou vallen. Ook zei ze eerder in een podcast dat hij haar tijdens hun relatie zou hebben mishandeld.