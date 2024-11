AFP De Nederlandse ploeg viert de overwinning op Spanje

NOS Sport • vandaag, 18:14 Oranje-tennissers stralen na Davis Cup-stunt: 'Willen écht in finale komen'

Vijf en zes jaar oud waren Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp toen Nederland voor het laatst in de halve finale van de Davis Cup stond. Na de zege op het Spanje van de afzwaaiende Rafael Nadal treft Oranje vrijdag Duitsland bij de laatste vier.

"Paul (Haarhuis, red.) zei al dat het heel lang geleden was. 2001 of 2002? Ik heb geen idee of we ooit de finale hebben gehaald", waren de woorden van Van de Zandschulp vannacht na de late zege op Spanje.

Het was 2001. Toen verloor Nederland, met onder anderen Sjeng Schalken en Raemon Sluiter in het team, van Frankrijk.

Nu Nederland na bijna een kwart eeuw de halve finales weer heeft bereikt, is de honger groot bij bondscoach Haarhuis. "Nu we in de halve finale staan, willen we ook echt in de finale komen."

2:23 Haarhuis kijkt na zege op Spanje al vooruit naar halve finales: 'Er liggen zeker kansen'

En dat is tegen Duitsland best mogelijk, vindt ervaringsdeskundige Sluiter.

"Qua loting is dit natuurlijk dikke prima. Allereerst is tegen de buurman spelen natuurlijk een aansprekend affiche. En als we ervan uitgaan dat Duitsland weer in dezelfde opstelling speelt als tegen Canada, dan is Botic de favoriet tegen Daniel Altmeier op een indoorbaan. Tallon tegen Jan-Lennard Struff is fifty-fifty en in de dubbel vind ik de Duitsers heel licht de favoriet."

"Kevin Krawitz en Tim Pütz hebben veel meer samengespeeld dan Botic en Wesley Koolhof. Maar met Koolhof hebben wij de beste dubbelspeler van de wereld. Als ik dan een favoriet moet aanwijzen, is dat toch Nederland. Ze zullen het zelf niet uitspreken, maar ze zijn in mijn ogen de lichte favoriet."

Geen Alcaraz in selectie

Er is in ieder geval één voordeel, weet Haarhuis. "Hun nummer één is geen top vijfspeler (Struff staat 43ste op de wereldranglijst, red.). Zoals Spanje de mondiale nummer drie Carlos Alcaraz had."

"Ze hebben wel heel goede spelers", wil Haarhuis benadrukken. "Maar dit team is iets gelijker aan ons. Al geeft dat hen ook het gevoel dat ze van ons kunnen winnen."

3:27 Koolhof opgelucht dat hij Nadal met pensioen heeft gestuurd: 'Liever hij dan ik'

Het is de vraag wat Griekspoor en Van de Zandschulp over hebben na hun partijen tegen de kanonnen Nadal en Alcaraz. Het was immers een "heel moeilijke wedstrijd", omschreef Van de Zandschulp de partij tegen Nadal, doelend op onder meer de fluitconcerten van het thuispubliek in Malaga.

"Ze stonden te juichen als ik mijn eerste service miste. De omstandigheden waren niet makkelijk." Wel is Van de Zandschulp de eerste - en enige - Nederlander die erin is geslaagd Nadal te verslaan.

'Heel knap van Botic'

"Wat hij gedaan heeft, is heel knap", zegt Sluiter. "Hoewel Nadal misschien op 40 procent van zijn kunnen was, is het nog steeds de grote Nadal waar je tegen speelt en je speelt nog steeds in Spanje tegen Spanje."

De voormalig tennisser hoopt dat Van de Zandschulp die prestatie tegen de Duitsers evenaart. "Dan heb je namelijk het momentum in handen. Als hij die eerste wedstrijd wint, ligt de druk bij de Duitsers en ga je zelf ook lekkerder de dubbel in. Dat geeft het vertrouwen een boost."

6:51 Imposante loopbaan Rafael Nadal is voorbij: commentator Marcella Mesker blikt terug

Misschien wel de grootste kracht van de Nederlandse ploeg in het duel met Spanje was Van de Zandschulps dubbelpartner Koolhof. De dubbelspecialist liet schitterende dingen zien.

"Wesley was van begin tot het eind ongelooflijk goed", zei Van de Zandschulp na de gewonnen dubbelpartij. "Ik mag Wesley zeker een schouderklopje geven. Hij heeft ongelooflijk veel returns gemaakt. Aan het net ook ongelooflijk. En goed serveerwerk. Ik hoop dat hij dit niveau mee kan brengen naar vrijdag."

'Finale zou waanzinnig zijn'

Een halve finale in de Davis Cup brengt alleen wel druk met zich mee. Dat weet Sluiter als geen ander. "Maar het is nu wel totaal anders dan in 2001. Wij speelden in april de kwartfinale en in september pas de halve finale. De opbouw naar zo'n halve finale is nu heel anders en over het algemeen is dit format iets minder zwaar, fysiek en mentaal."

Ook is de sfeer en de druk nu totaal anders, zegt Sluiter. "Wij speelden thuis in Ahoy voor duizenden fans. Nu schuurt de sfeer en druk van dit toernooi eerder tegen een gewoon toernooi aan. Dat is echt andere koek."

"Maar het blijft natuurlijk wel een halve finale Davis Cup. Het zou waanzinnig zijn voor die gasten als ze de finale halen, dat zal een hoogtepunt zijn in hun carrière. Dat is het nu misschien ook al met de winst op Spanje, maar hopelijk komen er nog één of twee hoofdstukken bij. Dit blijft ze altijd bij."