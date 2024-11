Oranje-tennissers stuiten op Duitsland in halve finales Davis Cup

De Duitse tennissers hebben zich in Málaga door een overwinning op Canada geplaatst voor de halve finales van de Davis Cup en treffen daarin vrijdag Nederland. Oranje won dinsdag al met 2-1 van gastland Spanje.

De Canadees was in de derde set net op tijd teruggekomen van een break achterstand, maar zag zijn vechtlust niet beloond in de tiebreak: hij sloeg op matchpoint tegen een dubbele fout.