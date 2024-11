ANP Rafael Nadal na de verloren wedstrijd in Malaga

NOS Sport • vandaag, 21:06 Nadal denkt dat carrière voorbij is: 'Als ik de teamcaptain was, zou ik me wisselen'

De kans is groot dat Rafael Nadal, ook al verslaat Spanje dinsdagavond Nederland in de kwartfinales van de Davis Cup Finals, niet meer in actie zal komen. "Als ik de teamcaptain was, zou ik me wisselen (als Spanje de halve finales haalt), maar het is niet mijn beslissing", zei de Spaanse tennisser tijdens de persconferentie, nadat Botic van de Zandschulp hem in twee sets (6-4, 6-4) had verslagen.

¡Adiós Rafa!

De apotheose van het landentoernooi in Málaga staat ongeacht de uitslagen in het teken van het naderende afscheid. Rond het tennisstadion in Zuid-Spanje valt overal de tekst ¡Adiós Rafa! te lezen.

Elke stap die de 38-jarige Spanjaard zet, wordt gevolgd door een camera. "Ik had een emotionele dag, er waren zenuwen voorafgaand aan wat mogelijk mijn laatste wedstrijd zou worden", erkende hij. Tijdens de volksliederen pinkte Nadal een traan weg. "Het was heel speciaal om het volkslied te horen. Er ging van alles door me heen."

AFP De camera zoomt in op Rafael Nadal bij het luisteren naar de volksliederen.

Roger Federer, jarenlang zijn grote rivaal aan de top van het internationale tennis, bracht via sociale media een ode aan de Spanjaard. Tegen Van de Zandschulp bleef de 22-voudig grandslamwinnaar ver verwijderd van zijn oude niveau.

"Ik probeerde mijn best te doen, zo positief mogelijk te blijven en met de juiste energie te spelen. Het was niet genoeg, dus goed gedaan door Botic. Er valt niet veel meer te analyseren", zei Nadal, die pas zijn 24e partij speelde sinds het begin van 2023. Daarvoor was hij er bijna een jaar uit geweest met een heupblessure.

Nog niet beslist

Niet veel later rekende Carlos Alcaraz gedecideerd af met Tallon Griekspoor (7-6, 6-3), waardoor de beslissing in het duel met Nederland later vanavond zal vallen in het dubbelspel. Mocht Spanje toch zegevieren, dan zou de loopbaan van Nadal alsnog een vervolg kunnen krijgen.

Als het aan Nadal ligt, maakt captain David Ferrer echter een andere keuze. "Ik weet zeker dat Ferrer de best mogelijke beslissing voor het team neemt. Dit was daarom wellicht mijn laatste partij. Ik verloor bij mijn allereerste optreden in de Davis Cup, en ik verloor mijn laatste duel. De cirkel is rond."