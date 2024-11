ANP Rafael Nadal kijkt toe bij het dubbelspel

NOS Sport • gisteren, 19:13 • Aangepast vandaag, 00:03 Nederlandse tennissers sturen Nadal met pensioen in Davis Cup, Oranje naar halve finales

De Nederlandse tennissers hebben met een overwinning in de kwartfinales van de Davis Cup gezorgd voor het einde van de imposante loopbaan van Rafael Nadal.

In het beslissende dubbelspel won Nederland van Spanje. Door de uitschakeling van het thuisland heeft de Spaanse tennisgrootheid zijn laatste partij als proftennisser gespeeld. Daarin verloor de 22-voudig grandslamwinnaar in twee sets van Botic van de Zandschulp.

Vooraf was al duidelijk dat het landentoernooi in Málaga zijn laatste zou worden. Maar welke partij precies zijn laatste zou zijn, dat was afwachten: tegen Nederland of in een eventuele halve finale of finale? Na de winst van Van de Zandschulp (6-4, 6-4) kon Tallon Griekspoor het karwei voor Nederland afmaken, maar Carlos Alcaraz stelde het pensioen van zijn landgenoot Nadal nog even uit.

Met winst in de spectaculaire dubbelpartij beslechtten Wesley Koolhof en Van de Zandschulp dan toch het lot van Spanje en Nadal. De twee wonnen van Alcaraz en Marcel Granollers: 7-6 (4), 7-6 (3).

Ook Koolhof kondigde zijn eerder tennispensioen aan. Dat is nog even uitgesteld voor de dubbelspecialist.

Emotionele Nadal

Bijna alle aandacht rond het toernooi ging naar het afscheid van 38-jarige Nadal, die met Spanje vijf keer de Davis Cup won. Nadal, inmiddels nummer 154 op de wereldranglijst, was bij het volkslied voor de eerste partij zichtbaar emotioneel.

Reuters Nadal is emotioneel tijdens het horen van het Spaanse volkslied, rechts Alcaraz

Het belette de Spanjaard niet om de openingsgame, onder luid gejuich van het publiek, binnen te halen. Ook Van de Zandschulp (ATP-80) behield, ondanks drie dubbele fouten, zijn eerste opslagbeurt.

Eerste set voor Van de Zandschulp

Het was wachten tot de negende game voor de eerste breekkansen. Van de Zandschulp kwam op 40-15 en benutte zijn tweede breekkans, waarna hij de set op eigen service uitserveerde.

Na de eerste set was wel duidelijk dat Nadal verre van fit was. Hij oogde kwetsbaar, retourneerde matig en ook zijn loopvermogen was niet meer als vanouds.

De afgelopen twee jaar kwam hij door blessures nauwelijks in actie. De laatste keer dat Nadal een officiële partij speelde, was precies een maand geleden. Toen verloor hij in de troostfinale van een demonstratietoernooi in Saudi-Arabië van Novak Djokovic.

In de tweede set brak de 29-jarige Nederlander direct de opslag van Nadal, die steeds meer fouten ging maken en niet kon tippen aan het niveau van zijn tegenstander. Van de Zandschulp brak nog een tweede keer (4-1) en leek af te stevenen op de winst.

EPA Botic van de Zandschulp

Toch gaf de Spanjaard, die 92 enkelspeltitels op zijn naam heeft staan, zich niet zo makkelijk gewonnen. Hij kreeg plots breekkansen op de opslag van Van de Zandschulp, leefde weer helemaal op en sloeg toe. Ondertussen scandeerden de 11.000 toeschouwers nog maar eens "Rafa, Rafa!".

Even leek Van de Zandschulp, die de twee eerdere onderlinge ontmoetingen had verloren, uit zijn doen. Lang duurde dat niet. Hij domineerde in de lange rally's, hield het hoofd koel en serveerde de partij uit.

Griekspoor verliest

Na de overwinning van Van de Zandschulp had Griekspoor (ATP-40) de mogelijkheid om Nederland naar de halve finales te loodsen, maar dat lukte niet. De hoogstgeplaatste Nederlandse tennisser verloor van Carlos Alcaraz, de nummer drie van de wereld: 7-6 (0), 6-3.

Griekspoor won alleen de eerste van zes onderlinge duels, in 2021 in Montpellier. In september werd hij bij het ATP-toernooi nog met 6-1, 6-2 van de baan geslagen.

Maar Alcaraz is de laatste tijd in mindere doen. Tijdens de ATP-Finals, vorige week in Turijn, klaagde de Spanjaard over ziekte en werd hij in de groepsfase uitgeschakeld.

AFP Tallon Griekspoor

In de eerste set kon de 28-jarige Griekspoor goed partij bieden aan de jongste Spaanse tennisheld. De Nederlander brak als eerste door de servicebeurt van zijn tegenstander heen, maar Alcaraz zette dat direct recht. In de tiebreak had Griekspoor geen schijn van kans: 7-0.

Het sterke einde van de eerste set trok Alcaraz door naar de tweede. Hij begon met een love game en nam een 2-0 voorsprong door Griekspoor te breken. Vervolgens stoomde de Spanjaard door naar de winst.