AFP De fabriek van Ford in Duitsland, waar de elektrische Explorer wordt gemaakt

NOS Nieuws • vandaag, 16:21 Ford wil komende jaren 4000 banen schrappen in EU, vooral in Duitsland

Ford is van plan om in de komende drie jaar vierduizend banen te schrappen in Europa. De Amerikaanse autofabrikant heeft last van een tegenvallende vraag naar elektrische auto's en moet daarom de productie verminderen.

De bezuinigingsplannen raken vooral Duitsland. Het Europese hoofdkantoor van het automerk staat in Keulen, waar twee elektrische modellen van Ford geproduceerd worden, de Explorer en de Capri. In totaal heeft Ford in die stad 11.500 mensen in dienst. Hier verdwijnen 2900 banen. Ook is het plan om 800 banen te schrappen in het Verenigd Koninkrijk en 300 in andere landen in de Europese Unie.

Ford heeft het de afgelopen jaren moeilijk op het gebied van personenauto's. Het bedrijf wil tegen 2030 volledig overgeschakeld zijn op volledig elektrische modellen. Dat gaat echter moeizaam. Ford ziet dat consumenten nog terughoudend zijn om over te stappen op elektrische auto's.

Beleid

Volgens Ford komt dat vooral door het beleid in de EU. In Duitsland is de vraag naar elektrische auto's bijvoorbeeld ingestort nadat de subsidie op elektrische auto's was geschrapt. Ook de zwakke economie maakt consumenten terughoudend. In Nederland wordt de subsidie op de aanschaf van een elektrische auto door het kabinet-Schoof komend jaar ook afgeschaft. En de vrijstelling op het betalen van wegenbelasting wordt vanaf komend jaar stapsgewijs geschrapt.

In Europa ontbreekt het aan "een consistente en duidelijke beleidsagenda om elektrisch vervoer te stimuleren", zegt John Lawler, vicevoorzitter en financieel directeur van Ford. Lawler vindt dat EU-landen veel meer moeten investeren in betere laadinfrastructuur en dat er hogere subsidies moeten komen voor elektrische voertuigen, om deze betaalbaarder te maken.

Niet alleen Ford heeft het lastig. Ook andere producenten zien de winst dalen, onder meer door de sterk toegenomen concurrentie uit China. Met name Volkswagen zit in zwaar weer. Het concern wil in Duitsland zeker drie fabrieken sluiten en tienduizenden banen schrappen.