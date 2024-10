'Volkswagen wil in Duitsland drie fabrieken sluiten en tienduizenden banen schrappen'

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers:

"Harde ingrepen bij Volkswagen hangen al een tijdje in de lucht. Omdat de kosten om auto's te produceren er relatief hoog zijn en het tegelijk niet lukt om voldoende auto's te verkopen. In China bijvoorbeeld, de belangrijkste markt voor VW, is er steeds meer concurrentie van Chinese fabrikanten.

Om te kunnen concurreren met andere fabrikanten zouden er miljarden bespaard moeten worden. In Duitsland kijken ze met een schuin oog naar de Japanse concurrent Toyota, dat met half zo veel personeel veel meer auto's weet te produceren.

En dus dreigen er naast fabriekssluitingen in Duitsland nog verdere bezuinigingen. Het bedrijf staat hier bekend om de goede arbeidsvoorwaarden, maar daar wil het nu het mes in zetten.

Dat heeft gevolgen voor de gehele economie, want VW is de grootste commerciële werkgever van Duitsland en ook daarom belangrijk voor de welvaart in de fabrieksregio's. Als er Duitse fabrieken sluiten zou dat voor het eerst zijn in de geschiedenis van het bedrijf."