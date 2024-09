Volkswagen wijst looneisen Duitse vakbond af

De cao-onderhandelingen tussen Volkswagen en de Duitse vakbond IG Metall zitten in een patstelling. De vakbond IG Metall eist een loonsverhoging van 7 procent, en Volkswagen heeft die eis afgewezen.

De onderhandelingen worden gevoerd op het moment dat het autoconcern in een crisis zit: het bedrijf wil juist kosten besparen door banen te schrappen en overweegt fabrieken te sluiten.

De nieuwe cao zou voor zo'n 120.000 werknemers gelden. Zo'n drieduizend werknemers protesteerden in Hannover voor een hoger loon en tegen de bezuinigingsplannen van hun bedrijf. De vakbond zegt verbaasd te zijn dat VW meteen bij de start van de onderhandelingen de hakken in het zand zet.

Maar VW-onderhandelaar Arne Meiswinkel wijst op de noodsituatie waarin VW zit. "Kostenbesparing, grotere efficiëntie en betere productiviteit zijn de enige manier waarop we in nieuwe technologieën en producten kunnen investeren", zegt hij.

Baangarantie

Bij Volkswagen - waar ook de merken Audi, Skoda en Seat onder vallen - werken in Duitsland bijna 300.000 mensen. Het bedrijf heeft een traditie van een lange baangarantie. Deze beschermt nu nog werknemers tot 2029 tegen ontslag.

Eerder kondigde het bedrijf al aan van die afspraak af te willen. Dat heeft ermee te maken dat voor het maken van elektrische auto's minder werknemers nodig zijn, legt Rico Luman, sectoreconoom transport en automotive van ING, uit. "Voor de energietransitie is een structurele aanpassing nodig, want een elektrische auto bestaat uit minder onderdelen dan een brandstofauto." Hij verwacht dat over tien jaar minder mensen nodig zijn om hetzelfde aantal auto's te produceren.