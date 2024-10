Volkswagen verkoopt minder auto's en ziet de winst flink terugvallen

Volkswagen ziet de verkoop van auto's terugvallen. Tot nu toe verkocht de grootste autofabrikant van Duitsland dit jaar 6,5 miljoen auto's. Dat is een daling van 4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Ook de bedrijfswinst keldert fors. In het derde kwartaal van dit jaar zakte de winst met 42 procent weg vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2023. In de eerste 9 maanden van 2023 was de bedrijfswinst van Volkswagen nog ruim 16 miljard. Nu is dat iets minder dan 13 miljard.