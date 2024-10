Autofabrikanten willen uitstel strengere CO2-regels

Automerken moeten aan steeds strengere Europese CO2-doestellingen voldoen. De grens gaat geleidelijk omlaag. Vanaf 1 januari 2025 zakt de grens en worden de uitstootregels strenger. Het idee is dat de grens in 2035 op 0 ligt. Dan moeten in de EU alle nieuw verkochte auto's zonder emissie zijn.

Maar deze regels brengen de auto-industrie schade toe, zeggen Stellantis en andere automakers. "Consumenten wijzen elektrische auto's af, onder meer vanwege de prijs en het bereik", staat in een brief aan de voorzitter van de Europese Unie.

Boetes van miljarden euro's

Ook de Europese Vereniging van Autofabrikanten (ACEA), het Franse Renault en het Duitse Volkswagen willen soepelere regels. Als fabrikanten zich niet aan de CO2-doelstellingen houden, riskeren zij boetes die in de miljarden euro's kunnen lopen, zei Renault CEO Luca de Meo. De boete wordt berekend aan de hand van het aantal gram CO2 dat een fabrikant per verkocht voertuig gemiddeld te veel uitstoot.

Toch wil niet iedereen uitstel. "Volvo is een voorloper en heeft al een vrij lage uitstoot", zegt Luman. Hij kan niet zeggen of het verzoek tot uitstel in Brussel zal worden gehonoreerd. "Hoe dan ook: fabrikanten moeten investeren in innovatie om hun concurrentiepositie te behouden."