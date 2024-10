AFP Chinese autoshow

NOS Nieuws • vandaag, 12:07 EU-landen stemmen in met heffing op Chinese elektrische auto's

Het wordt duurder om een Chinese elektrische auto's in de Europese Unie te verkopen. EU-landen geven groen licht voor het invoeren van importheffingen op elektrische auto's uit China om de eigen industrie te beschermen.

Het gaat om heffingen tussen de 7,8 en 35,3 procent. Het plan ervoor komt van de Europese Commissie. Die maakt zich zorgen over de groeiende verkoop van auto's uit China die met hulp van de Chinese overheid worden geproduceerd.

Van alle elektrische auto's is 14 procent afkomstig uit China. Dat marktaandeel groeit snel. In 2020 was het iets minder dan 2 procent. Ook de Verenigde Staten en Canada hebben importheffingen ingevoerd op elektrische auto's uit China.

Varkensvlees en cognac

De uitkomst van de stemming van de Europese landen is niet openbaar gemaakt. Volgens internationale media stemden tien landen voor de heffingen, waaronder Nederland. Vijf landen stemden tegen. Ook Duitsland is tegen. Autofabrikanten zoals Mercedes verkopen steeds meer auto's in China en vrezen eventuele tegenmaatregelen die China wil opleggen. Twaalf landen onthielden zich van stemming.

De heffingen leiden tot hogere kosten bij Chinese autofabrikanten. Of klanten dat ook gaan merken in de prijzen bij de dealers is afwachten. Fabrikanten kunnen ook beslissen om de verkoopprijs niet te verhogen en genoegen te nemen met minder winst.

China heeft al tegenmaatregelen aangekondigd in andere sectoren. Het land overweegt heffingen in te voeren op varkensvlees en cognac. Ook heeft het land een klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie.