Vesselfinder/Ed Cooke De Chinese bulkcarrier Yi Peng 3 (archieffoto)

NOS Nieuws • vandaag, 15:01 Deense marine bij Chinees schip, mogelijk betrokken bij kabelsabotage Oostzee

In de zaak rond de beschadigde glasvezelkabels in de Oostzee is een Chinees schip in beeld gekomen. De Yi Peng 3 bevond zich in de buurt van de kabels op het moment dat ze beschadigd werden. Een Deens marineschip houdt het Chinese schip, inmiddels doorgevaren naar het Kattegat tussen Zweden en Denemarken, in de gaten.

Volgens de Deense omroep DR liggen de twee schepen ongeveer twee kilometer bij elkaar vandaan en zijn ze beide voor anker gegaan.

De Yi Peng 3, een bulkcarrier, is vorige week vertrokken vanuit de Russische haven Ust-Luga met als bestemming Port Said in Egypte. Op zondag en maandag passeerde het schip de twee plaatsen waar de datakabels zijn beschadigd. Op het moment dat de Yi Peng 3 het gebied doorkruiste, was zijn AIS-signaal (automatisch identificatie systeem) uitgeschakeld. Daardoor is het niet mogelijk de exacte route van het schip te achterhalen.

NOS

Onder meer de Duitse regering gaat ervan uit dat twee glasvezelkabels in de Oostzee zijn beschadigd door sabotage. Gezien eerdere, vergelijkbare aanvallen wordt er met de beschuldigende vinger naar Rusland gewezen. Samen met andere landen spreekt Duitsland van systematische aanvallen op de Europese veiligheidsarchitectuur door Moskou.

Rederij

China heeft via zijn ambassade in Zweden aan de Financial Times laten weten "geen informatie over deze zaak" te hebben. Het schip is eigendom van Ningbo Yipeng Shipping, een rederij in de Oost-Chinese havenstad Ningbo. Een woordvoerder van die rederij zegt tegen de Financial Times dat "de regering het bedrijf heeft gevraagd mee te werken aan het onderzoek", maar wil verder geen vragen beantwoorden.

In oktober vorig jaar raakten een onderzeese gaspijpleiding en een telecomverbinding tussen Finland en Estland beschadigd. Uit onderzoek bleek dat een ander Chinees vrachtschip, de New Polar Bear, de schade had aangericht met een anker. Autoriteiten uit de twee landen lieten toen in het midden of er opzet in het spel was.