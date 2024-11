AFP De aanleg van de C-Lion1-kabel in 2015

NOS Nieuws • vandaag, 23:05 Twee communicatiekabels in Oostzee uitgevallen, sabotage niet uitgesloten

Finland en Duitsland maken zich grote zorgen over het plotseling uitvallen van een onderzeese telecomkabel tussen beide landen. De 1200 kilometer lange glasvezelverbinding tussen Helsinki en Rostock gaf om 03.00 uur Nederlandse tijd plotseling geen signalen meer door. Dat kan volgens de Finse cyberveiligheidsorganisatie Cinia alleen het werk zijn van een "externe kracht", hetzij door opzet, hetzij door een ongeluk.

Met de sabotage van de Nord Stream-gaspijpleidingen in 2022 nog vers in het geheugen wordt onmiddellijk aan opzet gedacht. "Onze Europese veiligheid wordt niet alleen bedreigd door de Russische agressie tegen Oekraïne, maar ook door hybride oorlogsvoering door boosaardige actoren", zeggen de ministeries van Buitenlandse Zaken van Finland en Duitsland in een gezamenlijke verklaring.

De kabel is even ten zuiden van het Zweedse eiland Oland beschadigd of doorsneden. Er is geen explosie waargenomen. Volgens Cinia kost het vijf tot vijftien dagen om de schade te herstellen.

NOS De verbinding in de Oostzee

Daar vlakbij ligt een kabel die van Zweden naar Litouwen loopt. Die is volgens de Litouwse beheerder sinds zondagochtend al beschadigd. Zweden onderzoekt wat daar aan de hand is. "Het is van cruciaal belang om duidelijk te krijgen waarom we op het moment twee kabels in de Oostzee hebben die niet gebruikt kunnen worden", zei de Zweedse minister van Defensie tegen de omroep SVT.

Vorig jaar raakten in de Oostzee meerdere telecomkabels en een gasleiding beschadigd. De Finse politie denkt dat een Chinees containerschip de boosdoener was. Op de zeebodem werd een anker gevonden dat zeer waarschijnlijk van dat schip afkomstig was. De Finnen hebben niet gezegd of er opzet in het spel is geweest.