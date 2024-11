EPA Regeringsleden uit Frankrijk, Italië, Polen en Duitsland zijn vandaag bijeen in het Poolse Warschau

NOS Nieuws • vandaag, 14:29 Duitsland vermoedt sabotage na kapotte zeekabels, wijst op Russische dreiging

Duitsland gaat ervan uit dat twee onderzeese glasvezelkabels in de Oostzee zijn beschadigd door sabotage. Ook wordt er naar Rusland gewezen als verantwoordelijke van de aangerichte schade.

Het onklaar maken van twee onderzeese glasvezelkabels in de Oostzee kan in combinatie met andere "hybride dreigingen" uit Rusland geen toeval zijn, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock vandaag.

Met hybride dreiging maakt een partij gebruik van een mix van civiele en militaire instrumenten. Dat kan van alles zijn, van het verspreiden van desinformatie tot schade toebrengen aan (elektriciteits)netwerken.

Sterke NAVO

"We ervaren dit nu ook in Duitsland, met cyberaanvallen, met de bewaking van kritieke infrastructuur, pakketten die plotseling exploderen wanneer ze in vliegtuigen worden vervoerd en gisteren een datakabel tussen Finland en Duitsland, waar Zweden waarschijnlijk ook door is geraakt", zei Baerbock. "Dit kunnen niet allemaal louter toevalligheden zijn."

Met haar collega-ministers uit Frankrijk, Polen, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk spreekt Baerbock in een gezamenlijke verklaring van systematische aanvallen op de Europese veiligheidsarchitectuur door Rusland, overigens zonder beschadigde kabels te benoemen.

"De escalerende hybride activiteiten van Moskou tegen de NAVO- en EU-landen zijn ongekend in hun verscheidenheid en omvang, waardoor aanzienlijke veiligheidsrisico's ontstaan", schrijven de ministers. Ze wijzen op het belang van een sterke en verenigde NAVO. "De Europese landen moeten een nog grotere rol spelen bij het waarborgen van onze eigen veiligheid, naast onze trans-Atlantische en mondiale partners", schrijven ze.

Hybride actie

Met de sabotage van de Nord Stream-gaspijpleidingen in 2022 nog vers in het geheugen werd deze week al meteen aan opzet gedacht. "We moeten, zonder dat we over concrete informatie beschikken, ervan uitgaan dat de schade door sabotage is veroorzaakt", zei de Duitse minister van Defensie Pistorius vandaag in Brussel.

AFP De Duitse minister van Defensie Pistorius in Brussel

Twee kabels in de Baltische Zee, een tussen Finland en Duitsland en de ander tussen Zweden en Litouwen, stopten op zondag en maandag met werken. "Niemand gelooft dat de kabels per ongeluk beschadigd zijn geraakt", zei Pistorius tegen journalisten voorafgaand aan een vergadering met EU-collega's. "Ik wil ook niet geloven dat de ankers van de schepen de schade per ongeluk hebben veroorzaakt."

Pistorius noemde Rusland niet expliciet. "We moeten stellen, zonder specifiek te weten wie erachter zit, dat het een 'hybride' actie is. En we moeten ook aannemen, zonder het nog te weten, dat het sabotage is", zei de defensieminister.

Een woordvoerder van de Litouwse strijdkrachten heeft gemeld dat NAVO-landen in de regio gezamenlijk de situatie aan het beoordelen zijn. Het aantal patrouilles op zee is opgevoerd en de Litouwse procureur-generaal is bezig met het verzamelen van informatie om te bepalen of er een formeel onderzoek wordt gestart, meldde de woordvoerder.

Reuters De aanleg van de C-Lion1-kabel in 2015

De eerste vermoedelijke aanval vond plaats op zondag, rond 09.00 uur 's ochtends Nederlandse tijd, meldt het Litouwse telecombedrijf Telia Lietuva. Toen werd een 218 kilometer lange internetverbinding tussen Litouwen en het Zweedse eiland Gotland geraakt, waarna die niet meer functioneerde.

De tweede was op maandag, rond 03.00 uur 's nachts Nederlandse tijd. Toen was de 1200 kilometer lange kabel tussen Helsinki en de Duitse haven van Rostock doelwit. Dat heeft het Finse cybersecurity- en telecombedrijf Cinia gemeld.