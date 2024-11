NOS Nieuws • vandaag, 14:41 'Amsterdamse kinderen lijden onder discriminatie en dat heeft gevolgen voor hun ontwikkeling'

Voor het eerst is op grote schaal onderzocht hoe Amsterdamse kinderen discriminatie en racisme ervaren in hun dagelijks leven. Kinderombudsman Annemarie Tuzgöl en onderzoekers van Stichting Alexander spraken met 73 kinderen die op verschillende plekken in de stad te maken krijgen met racisme of andere vormen van discriminatie.

De geïnterviewde kinderen en jongvolwassenen tussen 8 en 18 jaar gaven aan dat ze lijden onder pesten, vaak door discriminatie of racisme. Dat pesten gebeurt door leeftijdsgenoten, maar ook door volwassenen die ze tegenkomen op straat, online, bij het sporten, in winkels en ook op school.

In het eindrapport staan anoniem gemaakte voorbeelden van discriminatie en racisme. Kinderen gaven tijdens rondetafelgesprekken aan dat er veel onderling gepest wordt maar dat ze ook door volwassenen, soms zelfs leraren, gediscrimineerd worden. Uit het onderzoek van de Amsterdamse kinderombudsman blijkt niet hoeveel Amsterdamse jongeren hiermee te maken krijgen.

Bij voetbal bijvoorbeeld, als we verliezen, noemt de andere groep ons zwarte apen Jongen, uit de groep 8-11 jaar

Boze of apathische reactie

De kinderombudsman noemt het opvallend dat uit de gesprekken blijkt dat kinderen anders reageren op discriminatie en racisme dan jongvolwassenen. Waar kinderen vaak boos worden, vindt een flink deel van de jongvolwassenen het niet meer de moeite waard om zich druk te maken of er aandacht aan te schenken. "Er verandert toch niks, zeggen zij', aldus de onderzoekers. "Het gevolg is dat deze jongeren het gevoel hebben er niet bij te horen en dat kan zorgen voor een negatief zelfbeeld".

In de gesprekken met kinderen kwamen ook oplossingen naar voren. Zo gaven kinderen en jongeren aan dat er meer over racisme moet worden gesproken, omdat je alleen dan duidelijke afspraken kunt maken over wat er wel en niet gezegd kan worden. Ook willen ze laagdrempelig bij iemand terecht kunnen om vervelende ervaringen te delen en zouden daders door een volwassene moeten worden aangesproken.

Je moet gewoon voorbeelden geven hoe het wel kan. En bijvoorbeeld in voetbal, dat statement dat ze met hun armen naast elkaar gingen, dat vond ik heel dik Jongen, uit de groep 16-18 jaar

Annemarie Tuzgöl-Broekhoven is sinds vorig jaar zomer kinderombudsman van de metropoolregio Amsterdam. Ze helpt kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en professionals die vastlopen bij de gemeente, of problemen hebben met jeugdzorg of op school.

