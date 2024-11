AFP Lautaro Martinez (l) en Lionel Messi

NOS Voetbal • vandaag, 09:11 Assistrecord voor Messi bij zege Argentinië, Brazilië en Uruguay spelen gelijk in topper

Argentinië heeft zijn achtste zege in zijn twaalfde WK-kwalificatiewedstrijd geboekt. In Buenos Aires had de wereldkampioen tegen hekkensluiter Peru aan één goal genoeg voor de zege.

Het spel van de Argentijnen was niet bepaald van hoogstaand niveau, maar dat was het doelpunt van Lautaro Martínez wel. Op aangeven van Lionel Messi werkte hij de bal met een halve omhaal in het doel.

Voor Messi was het zijn 58ste assist in interlandverband (191 duels). Hij is nu samen met de al even gestopte Amerikaan Landon Donovan (157 wedstrijden) recordhouder.

Brazilië en Uruguay spelen gelijk

De topper tussen Brazilië en Uruguay eindigde onbeslist: 1-1. Real Madrid-middenvelder Federico Valverde zette met een mooi schot de gasten in Salvador op 0-1. Gerson maakte met een volley rap gelijk voor Brazilië.

Argentinië blijft koploper in de strijd om kwalificatie voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De nummers één tot en met zes gaan naar het WK, de nummer zeven speelt een play-off-toernooi.

Stand WK-kwalificatie CONMEBOL # Positie Punten 1. Argentinië 12-25 2. Uruguay 12-20 3. Ecuador 12-19 4. Colombia 12-19 5. Brazilië 12-18 6. Paraguay 12-17 7. Bolivia 12-13 8. Venezuela 12-12 9. Chili 12-9 10. Peru 12-7