Indonesië verrast Saudi-Arabië en is weer volop in de race voor WK-kwalificatie

Door de zege steeg Indonesië voorlopig naar de derde plaats in de Aziatische kwalificatiegroep C met zes punten uit zes duels. De beste twee landen van de drie poules gaan direct naar het WK, de nummers drie en vier gaan verder in de vierde fase.

Hoofdrol voor Ferdinan met twee goals

De in Nederland geboren Indonesische internationals vormden een meerderheid in de basis, met keeper Maarten Paes, aanvoerder Jay Idzes, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Thom Haye, Ivar Jenner, Rafael Struick en Ragnar Oratmangoen.

De hoofdrol was weggelegd voor een 20-jarige aanvallende middenvelder van Indonesische bodem. Marselino Ferdinan, speler van het Engelse Oxford United, opende in de 32ste minuut de score op aangeven van Oratmangoen.

Met een wippertje maakte de in Jakarta geboren Ferdinan ook de tweede goal. Hubner kreeg in de slotminuut nog zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Voor Indonesië was het de eerste overwinning in de groep.