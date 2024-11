Reuters Pratama Arhan in duel met Yukinari Sugawara

NOS Voetbal • vandaag, 17:32 Nederlands getint Indonesië verliest ruim van Japan in WK-kwalificatie

Indonesië heeft opnieuw niet kunnen winnen in de WK-kwalificatie. Japan was in Jakarta met 0-4 te sterk voor de ploeg met liefst negen in Nederland geboren spelers in de basis.

Takumi Minamino, Hidemasa Morita en Yukinari Sugawara (voormalig AZ) scoorden voor Japan, nadat de in Den Bosch geboren Justin Hubner met een eigen doelpunt de score opende.

Naast Hubner (Wolverhampton), stonden de uit Nederland afkomstige Maarten Paes (FC Dallas), Jay Idzes (Venezia), Calvin Verdonk (NEC), Thom Haye (Almere City), Nathan Tjoe a On (Swansea), Rafael Struick (Brisbane Roar) en Ragnar Oratmangoen (Dender) in de basis. Bij Japan speelde NEC'er Koki Ogawa in de spits.

Indonesië begon nog sterk aan de kwalificatie voor het WK van 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico met gelijke spelen tegen het sterker geachte Saudi-Arabië en Australië. Maar doordat de laatste twee duels verloren gingen, is de ploeg nu hekkensluiter in de kwalificatiegroep. Japan is koploper in de groep.

Indonesië deed pas eenmaal mee aan een WK: in 1938, toen nog als Nederlands-Indië.