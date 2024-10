Reuters Oeratmangoen en Struick vieren de 2-1

NOS Voetbal • vandaag, 20:34 Indonesië speelt weer gelijk in WK-kwalificatie, debuut Hilgers en Reijnders

Indonesië heeft in de kwalificatie voor het WK van 2026 met 2-2 gelijkgespeeld tegen Bahrein. Twee in Nederland geboren eredivisiespelers maakten hun debuut: Mees Hilgers en Eliano Reijnders.

De gelijkmaker van Bahrein viel in de 99ste minuut.

Bij Indonesië stonden acht in Nederland geboren spelers in de basis. Op doel stond Maarten Paes, achterin Jay Idzes, Calvin Verdonk en Hilgers. Op het middenveld vormden Ivar Jenner en Thom Haye een blok, terwijl Rafael Struick en Ragnar Oratmangoen voorin stonden.

Met Nathan Tjoe A On, Eliano Reijnders en Shayne Pattynama zaten er nog drie spelers uit Nederland op de bank.

Debuut Hilgers en Reijnders

Voor Hilgers (FC Twente) en Reijnders (PEC Zwolle) was het de eerste keer bij Garuda, zoals de bijnaam van het Indonesisch elftal luidt. Met Malik Risaldi stond er nog één in Indonesië geboren voetballer in de basis.

Dat is het gevolg van het beleid dat de Indonesische voetbalbond onder voorzitter Erick Thohir - voormalig eigenaar van Internazionale - is ingezet. Onder hem werden de regels rond naturalisatie van spelers met roots in Indonesië versoepeld.

Reuters Het Indonesisch elftal tegen Bahrein

In de eerste twee wedstrijden in deze fase van de Aziatische WK-kwalificatie werd knap gelijkgespeeld tegen Australië en Saudi-Arabië, wat de hoop op een eerste WK-deelname van Indonesië deed aanwakkeren.

Maar in het bloedhete Bahrein had de ploeg van de Zuid-Koreaanse bondscoach Shin Tae-yong het zwaar. Na een kwartier kwam Bahrein op voorsprong door een ongekend harde vrije trap van veertig meter. De bal suisde over het hoofd van de verbouwereerde Paes via de lat achter de doellijn.

Langzaam maar zeker groeide Indonesië toch wat in de wedstrijd. Het was Oratmangoen die op slag van rust de gelijkmaker binnentikte.

Reuters Struick krult de 2-1 in de verre hoek

Na rust kwam Reijnders in het veld. De middenvelder van PEC Zwolle koos onlangs voor het Indonesisch elftal. Zijn grote broer Tijjani speelt voor Oranje.

In de tweede helft speelde Indonesië veel beter. Spits Struick, die deze zomer van ADO naar het Australische Brisbane Roar ging, krulde de bal een kwartier voor tijd schitterend de verre hoek in. Toen de buit al binnen leek, maakte Bahrein in de 99ste minuut uit een corner toch nog gelijk.

Plaatsing WK

Aan de Aziatische WK-kwalificatie doen nog 18 landen mee, verdeeld over drie groepen.

De beste twee landen van de drie poules plaatsen zich direct voor het WK van 2026. De nummers drie en vier van de drie groepen gaan verder in de vierde ronde en eventueel vijfde ronde, waarin één plek in de intercontinentale play-offs te verdienen is.

Indonesië zit in de lastige groep C met Japan, Australië, Saoedi-Arabië, China en Bahrein. Na drie van de tien gespeelde duels is alles nog mogelijk voor Indonesië, dat nu vijfde staat in de poule. Dinsdag is China de volgende tegenstander van Indonesië.