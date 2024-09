EPA

NOS Voetbal • vandaag, 18:26 Met tien 'Nederlanders' houdt Indonesië na Saudi-Arabië ook Australië op gelijkspel

Met een steeds groter contigent spelers met een Nederlands paspoort is Indonesië goed begonnen aan de derde fase van de Aziatische WK-kwalificatie. Na het 1-1 gelijkspel bij Saudi-Arabië van donderdag werd het vandaag in Jakarta voor ruim 70.000 toeschouwers 0-0 tegen Australië.

Bij Indonesië stonden Maarten Paes, Calvin Verdonk, Justin Hubner, Jay Idzes, Sandy Walsh, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen en Rafael Struick in de basis en kwam Thom Haye als invaller in de ploeg.

Afgelopen donderdag in Jeddah was FC Dallas-doelman Paes (ex-NEC en -FC Utrecht) bij zijn interlanddebuut de grote held door bij een 1-1 stand in de 79ste minuut een strafschop van Salem Al-Dawsari te stoppen. Ook nu was Paes op dreef en hield hij zelfs de nul, ondanks maar liefst twintig schoten van de 'Socceroos'.

Opmars

Als Nederlands-Indië deed Indonesië in 1938 als eerste Aziatische land mee aan het WK, maar daarna speelde het een marginale rol in het Aziatische voetbal. Met de entree van de spelers met een Nederlands paspoort is het land aan een opmars bezig.

AFP Het Indonesische elftal

De gelijke spelen tegen Aziatische grootmachten Saudi-Arabië en Australië zijn daarvan de bevestiging. Met twee punten staat de ploeg van bondscoach Shin Tae-Yong vierde in de groep, achter Saoedi-Arabië, Japan en Bahrein, maar voor Australië en China.

De beste twee landen van de drie groepen plaatsen zich direct voor het WK van 2026. De nummers drie en vier van de drie groepen gaan verder in de vierde ronde en eventueel vijfde ronde, waarin één plek in de intercontinentale play-offs te verdienen is.