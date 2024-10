Mancini vertrekt na ruim jaar al als bondscoach bij Saudi-Arabië

Het contract van Roberto Mancini als bondscoach van Saudi-Arabië is na onderling overleg ontbonden, zo meldt de Saudische voetbalbond. De 59-jarige Italiaan stond sinds augustus 2023 aan het roer.

Mancini was eerder Italiaans bondscoach en werd met de Azzurri in 2021 Europees kampioen. Hij was daarvoor ook met succes werkzaam bij onder meer Internazionale en Manchester City.