Argentinië verliest in WK-kwalificatie, Brazilië verspeelt weer punten

De voetballers van Argentinië zijn tegen hun derde nederlaag in de kwalificatie voor het WK van 2026 aangelopen. In en tegen Paraguay werd het 2-1 voor het thuisland.

De wedstrijd kende een bijzondere aanloop want de Paraguayaanse voetbalbond had vooraf de eigen supporters verboden om in een Messi-shirt het stadion te betreden. Het deerde de Argentijnen in eerste instantie niet want Lautaro Martínez opende al na elf minuten de score.