ANP

NOS Voetbal • vandaag, 08:50 Emotioneel afscheid Suárez bij Uruguay, Brazilië wint weer eens in WK-kwalificatie

Luis Suárez heeft vannacht zijn laatste wedstrijd als international van Uruguay gespeeld. Voor en na het WK-kwalificatieduel met Paraguay (0-0) nam de spits afscheid van het Uruguayaans publiek.

Suaréz speelde 142 interlands en is met 69 treffers topscorer aller tijden van zijn land. Met de Copa América won hij in 2011 een internationale hoofdprijs.

Op het WK van 2010 was Suaréz de held van Uruguay. Hij voorkwam tegen Ghana in de laatste minuut van de verlenging een achterstand door de kopbal van Dominic Adiyiah uit het doel te slaan. Hij kreeg uiteraard rood, maar Uruguay haalde vervolgens na strafschoppen de halve finales. Daarin was Oranje te sterk.

Suaréz haalde op het WK van 2014 opnieuw de voorpagina's. Hij beet Giorgio Chiellini en werd voor vier maanden geschorst. Tegenwoordig speelt de oud-speler van FC Groningen, Ajax, Liverpool en FC Barcelona voor Inter Miami.

Brazilië wint weer eens

Brazilië heeft na drie nederlagen op rij eindelijk weer een zege geboekt in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie. In eigen huis werd in een matige wedstrijd Ecuador nipt verslagen: 1-0.

De Brazilianen waren op de Copa América door de zijdeur afgegaan na verlies tegen Uruguay in de kwartfinales. Ze hadden tegen Ecuador meer de bal, maar speelden slordig en kansen creëren bleek lastig.

Reuters Rodrygo

De 1-0 viel na een half uurtje; Rodrygo haalde uit vanaf de rand van de zestien en de bal vloog via een verdediger over doelman Hernán Galindez via de paal binnen. Na rust was Brazilië slechts een keer echt gevaarlijk en dat leverde de ploeg na afloop dan ook een fluitconcert op.

Brazilië staat na zeven wedstrijden op de vierde plek in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Argentinië voert de ranglijst aan, met daarachter Uruguay en Colombia.