ANP

NOS Voetbal • vandaag, 00:33 • Aangepast vandaag, 06:49 Nog altijd zonder Messi verliest wereldkampioen Argentinië, Brazilië ook onderuit

Argentinië is dinsdagavond voor de tweede keer onderuit gegaan in het WK-kwalificatietoernooi voor het WK van 2026. In Colombia verloor de ploeg, zonder de geblesseerde Lionel Messi, met 2-1. De nederlaag, die volgt op twaalf zeges op rij, heeft weinig gevolgen.

De regerend wereldkampioen leed vorig jaar november zijn laatste nederlaag, toen Uruguay te sterk bleek. Na die tijd werd elke wedstrijd weer gewonnen, zo werd eerder deze week Chili met 3-0 aan de kant gezet.

De wedstrijd tegen Colombia was een herhaling van de finale van de Copa America (1-0 winst), waarin Messi twee maanden geleden een enkelblessure opliep die hem nog altijd aan de kant houdt.

Dinsdagavond keek de Argentijnse ploeg al binnen een half uur tegen een achterstand aan. Yerson Mosquera kopte een voorzet van James Rodriguez tegen de touwen.

Argentinië kwam wel op gelijke hoogte toen diezelfde Rodriguez met een verkeerde terugspeelbal de 1-1 inleidde. Hij speelde zo de Argentijn Nicolás González in zijn voeten, die uiterst koel bleef en doelman Camilo Vargas verschalkte.

Reuters James Rodriguez

Maar een punt zat er niet in voor het team van bondscoach Lionel Scaloni. Een kwartier na rust ging het mis toen Nicolas Otamendi de Colombiaanse back Daniel Munoz onderuit veegde in het strafschopgebied.

Een penalty volgde. De meest besproken man van de wedstrijd, Rodriguez, ging achter de bal staan en schoot hard raak.

Het bleef bij 2-1. Argentinië is ondanks de nederlaag nog altijd koploper in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie. De eerste zes landen plaatsen zich voor het eindtoernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De nummer zeven speelt play-offs.

Brazilië ook onderuit

Paraguay bleek met 1-0 te sterk voor Brazilië. Het betekende de vierde nederlaag in de laatste vijf WK-kwalificatiewedstrijden voor de Brazilianen.

Zonder een schot te lossen in de eerste helft zochten de Brazilianen met een 1-0 achterstand de kleedkamer op. Diego Gomez, ploeggenoot van Messi bij Inter Miami, had in de twintigste minuut de score geopend met een fraai afstandsschot.

In de tweede helft wisten de Brazilianen drie keer het vijandelijke doel onder vuur te nemen, maar gescoord werd er niet. Brazilie staat door de nederlaag op dit moment op de vijfde plek in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie.