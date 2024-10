Messi wervelt als vanouds met hattrick en twee assists tegen Bolivia

In de strijd om kwalificatie voor het WK voetbal van 2026 heeft Argentinië flink uitgehaald tegen Bolivia. Mede dankzij een hattrick en twee assists van de teruggekeerde Lionel Messi wonnen de Argentijnen in Buenos Aires met 6-0.

Het was pas Messi's tweede interland sinds hij geblesseerd was geraakt tijdens de Copa America in juli, die Argentinië won. Vorige week maakte hij zijn rentree bij de nationale ploeg in het 1-1 gelijkspel tegen Venezuela.