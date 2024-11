NOS Voetbal • gisteren, 23:54 Koeman zag matig Oranje en sneert naar analisten: 'Alsof zij nooit slecht speelden'

5:59 Koeman sluit 'geweldig jaar' af met blamage in Bosnië: 'Moeilijkste wedstrijden'

"Dit zijn de moeilijkste wedstrijden om te spelen", zei bondscoach Ronald Koeman met berusting in zijn stem. "Je bent al geplaatst, dus de echte urgentie ontbreekt. En het slechte veld speelde een hoofdrol, er gleden constant jongens uit."

Koeman had elf spelers, die doorgaans genoegen moeten nemen met een reserverol bij Oranje, vooral na rust zien worstelen tegen Bosnië en Herzegovina. De eindstand (1-1) was een logische.

"Ik kan niet zeggen dat er spelers zijn die niet het maximale hebben gegeven. Maar qua uitvoering kan het beter", vervolgde de bondscoach. "Ik ga niet over individuele spelers praten. Dat doe ik individueel. Ik ga hier niet benoemen wat er goed of slecht ging. Daar heb ik geen zin in."

Zirkzee op 'tien'

Toch liet de bondscoach zich verleiden. Zo zag hij dat Jeremie Frimpong het na rust moeilijk had, toen Bosnië met vier verdedigers ging spelen. En na het inbrengen van Cody Gakpo en Donyell Malen vond hij dat het spel te veel door het midden ging.

Het meest benieuwd was Koeman naar het experiment met Joshua Zirkzee, zo vertelde hij vooraf. De spits van Manchester United speelde tegen Bosnië 'op tien', als aanvallende middenvelder in de rug van centrumspits Brian Brobbey.

ANP Bondscoach Ronald Koeman was niet tevreden met het spel van Oranje tegen Bosnië en Herzegovina.

Dat experiment slaagde niet echt. "Als we met een extra man opbouwen en Teun Koopmeiners of Mats Wieffer zich laat terugzakken in de verdediging, dan moet je ook weleens opschuiven naar de linkshalfpositie", doceerde Koeman. "Maar hij is toch meer een tweede spits. Als er keuzes gemaakt moeten worden, dan neem je dit soort wedstrijden ook mee."

Sneer naar voetbalanalisten

Ook deelde de bondscoach nog even een sneer uit naar de vele voetbalanalisten in Nederland. "Niet om aan te gluren", vond Pierre van Hooijdonk in Hilversum. "Een blamage."

Ook Rafael van der Vaart had zich niet vermaakt: "De reserven zouden zich moeten bewijzen. Ze hebben bewezen dat ze er niet in horen."

Ongevraagd diende Koeman hen - en de vele andere voetbalanalytici die ons land rijk is - van repliek. "Ik ben een van de weinige analisten die beseft dat hij zelf ook weleens slecht heeft gespeeld. Zeker in dit soort wedstrijden. Zij die op tv komen, hebben altijd alleen maar goed gespeeld."

2:32 Koeman sneert naar analisten: 'Alsof zij nooit eens slecht speelden, nou ik wel'

"Heb jij weleens slecht gespeeld?", vroeg Van Hooijdonk na afloop aan Van der Vaart. Die antwoordde, gekscherend: "Nooit."

'Geweldig jaar'

Met de remise in de waterkou van Zenica sluit het Nederlands elftal 2024 af met acht zeges, vier keer gelijk, vier keer verlies. In die zestien interlands werd bovendien niet gewonnen van een topland.

"Het is een geweldig jaar geweest", riposteert Koeman zonder aarzeling. "We hebben de halve finale van het EK gehaald en staan in maart in de kwartfinales van de Nations League. Meer had ik niet kunnen wensen."