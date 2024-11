NOS Voetbal • vandaag, 19:41 Koeman over duel met Bosnië dat nergens om gaat: 'Het is een mentale test'

Ronald Koeman moet even graven. Maar hij heeft als bondscoach van het Nederlands elftal nog nooit elf nieuwe spelers opgesteld in een opeenvolgende wedstrijd. "Poeh, volgens mij niet, nee."

Morgen maakt hij in de laatste groepswedstrijd in de Nations League tegen tegen Bosnië en Herzegovina wellicht een uitzondering. "Dat zou kunnen, ja. We willen beginnen met 100 procent fitte spelers", zei Koeman in Sarajevo.

4:08 Koeman over duel met Bosnië en Herzegovina: 'Omgaan met deze wedstrijd is mentale test'

Er staat ook niet veel meer voor Oranje op het spel. Dankzij de 4-0 overwinning op Hongarije eindigt Nederland als tweede in de groep. Daarmee zijn de kwartfinales van de Nations League bereikt, waarin Spanje, Portugal of Frankrijk de tegenstander is.

En dus kan het zijn dat er morgen namen als Justin Kluivert en Devyne Rensch aan de aftrap verschijnen. Wie sowieso speelt, is Teun Koopmeiners, zo gaf Koeman te kennen.

Virgil van Dijk en Frenkie de Jong zijn er niet meer bij in Bosnië. Ze vertrokken vroegtijdig weer naar respectievelijk Liverpool en Barcelona om wat extra rust te pakken.

"Virgil trainde vorige week al een aantal dagen apart. En Frenkie is natuurlijk niet in staat om twee wedstrijden achter elkaar te spelen. In zijn situatie is het beter dat hij teruggaat naar de club, in plaats van nog een aantal minuten in te vallen. Dat hoeft dan ook niet meer."

"En dat kan hè. We wilden eerste of tweede worden in de groep. Dat is inmiddels een zekerheid. Maar dat wil niet zeggen dat we er morgen niks aan gaan doen."

"Het is ook wel weer een mentale test, hoe ga je met zo'n wedstrijd om als het resultaat niet meer van belang is. Ik heb tegen de groep gezegd: als je voor het Nederlands elftal speelt, dan moet je trots zijn en alles uit de kast halen."

0:51 Oranje treft Bosnië en Herzegovina in 'ouderwets' stadion in Zenica

"Voor een trainer zijn het hele goeie momenten om conclusies te trekken richting de volgende interlandperiode. De indruk die je achterlaat bij het Nederlands elftal is gewoon heel belangrijk. Misschien soms zelfs wel belangrijker dan in de wedstrijden bij de clubs."

Trotse aanvoerder

Ook Stefan de Vrij blijft gemotiveerd. De verdediger draagt tegen Bosnië de aanvoerdersband omdat de eerste drie aanvoerders afwezig zijn: Van Dijk, De Jong en Nathan Aké. Daarna is hij de speler met de meeste interlands. En volgens de logica van Koeman krijgt hij daarom band omgeschoven.

3:58 De Vrij over duel in Sarajevo dat nergens om gaat: 'Motivatie zal er altijd zijn'

"Of ik trots ben? Ja, absoluut, dat zal ook nooit veranderen", zei De Vrij. "Het is een enorme eer om je land te vertegenwoordigen. En als je ook nog de jongens mag leiden, dan is dat heel mooi."

De Vrij, uitkomend voor het Italiaanse Internazionale, speelde zaterdag tegen Hongarije niet. "Ja, dat was wel een teleurstelling. De trainer maakt zijn keuzes, en dat is zijn goed recht. Ik heb dat te accepteren. En dat heb ik ook gedaan. Laten we er alles aan doen om deze interlandperiode goed af te sluiten."