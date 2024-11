Assistent-bondscoach Hongarije kreeg epileptische aanval in duel met Oranje

Winst Oranje goed voor WK-kwalificatie

De 4-0 overwinning van het Nederlands elftal op Hongarije zaterdagavond en de plaatsing voor de Final Eight van de Nations League was niet alleen goed voor het vertrouwen, maar ook belangrijk voor de WK-kwalificatie richting het WK van 2026.

Met de overwinning heeft Nederland zich als groepshoofd geplaatst in het WK-kwalificatietoernooi, daardoor worden toplanden ontlopen.

In de WK-kwalificatie moet de ploeg van bondscoach Ronald Koeman eerste worden om zich te plaatsen voor het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Op de tweede plaats eindigen betekent play-offs spelen voor een ticket.

Oranje speelt in maart 2025 eerst de kwartfinale van de Nations League. Daarin is Portugal, Spanje, Italië of Frankrijk de tegenstander. In juni staat de Final Four op het programma.