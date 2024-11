NOS Voetbal • gisteren, 23:27 Oranje kritisch op zichzelf na matig optreden: 'Gewijzigde ploeg mag geen excuus zijn'

Met elf andere spelers speelde Nederland dinsdagavond met 1-1 gelijk tegen Bosnië en Herzegovina. Vaste waarden die zaterdag tegen Hongarije (4-0 zege) speelden kregen rust, terwijl andere spelers juist de kans kregen van bondscoach Ronald Koeman.

De wedstrijd maakte voor Nederland niet meer uit, de kwartfinales van de Nations League waren immers al bereikt, maar veel indruk maakte de volledig gewijzigde ploeg niet. "Ook met elf andere spelers hebben we genoeg kwaliteit om te winnen, dus dat mag geen excuus zijn", vindt Teun Koopmeiners, die zelf de volledige wedstrijd speelde.

"Een wedstrijd om van te leren", is de lezing van Stefan de Vrij, dinsdagavond aanvoerder van Oranje in Zenica. "We zitten in een proces en weten dat het beter moet. Het was geen makkelijke wedstrijd, ook met het veld waarop de bal snel stuitert. Het is jammer dat we het jaar niet goed hebben kunnen afsluiten en hier niet met een overwinning staan."

2:29 De Vrij na gelijkspel in Bosnië: 'Jammer dat we het jaar niet goed afsluiten'

"Ik denk dat wij wat slordiger werden in de tweede helft en toen kwamen we iets meer onder druk te staan. In die fase scoren zij, maar ik denk dat wij ook nog genoeg kansen hebben gehad om een tweede te maken."

Controle

Koopmeiners spreekt van een zware avond. "Ik denk dat we de eerste helft redelijk onder controle hadden en dat we in de tweede helft nog wel kansen kregen om de score uit te bouwen, maar dat we heel slordig waren in de afwerking. Toen kregen we een goal tegen..."

Een zege was niet verdiend geweest, stelt de middenvelder. "We hadden overal meer moeten brengen om te winnen."

De enige speler die wel blij kon zijn na afloop, was Brian Brobbey. De spits van Ajax scoorde voor het eerst voor Oranje. "Ik ben zeker blij met mijn eerste goal voor het Nederlands elftal. Ik hoop op meer."