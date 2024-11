Reuters De beelden van de Iraanse Daryaei gingen de wereld rond

NOS Nieuws • vandaag, 19:55 Iraanse student die uit protest in ondergoed op campus liep wordt niet vervolgd

De Iraanse studente die in Teheran uit protest in haar ondergoed over de campus van haar universiteit liep wordt niet vervolgd, omdat ze kampt "psychische problemen". Dat zegt het Iraanse ministerie van Justitie. Na een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis, zou ze inmiddels weer thuis zijn bij haar familie.

De dertigjarige studente van de Azad-universiteit, Ahoo Daryaei, werd eerder deze maand hardhandig gearresteerd omdat ze in haar ondergoed over straat liep. Dat deed ze naar verluidt uit protest tegen de strenge kledingvoorschriften waaraan vrouwen in de islamitische republiek moeten voldoen. Voor ze zich uitkleedde zou ze door beveiligers op de campus zijn aangesproken omdat ze haar hoofddoek niet op de voorgeschreven manier zou hebben gedragen.

Bekijk hier de beelden:

0:43 Studente in Iran gearresteerd om protest in ondergoed

Op sociale media werden de beelden massaal gedeeld. Daryaei groeide in korte tijd uit tot het nieuwe symbool van de strijd voor vrouwenrechten in Iran.

Protesten van Parijs tot Praag

De actie leidde tot demonstraties bij Iraanse ambassades, onder meer in Parijs, Praag, Londen en Brussel. Vrouwen demonstreerde in hun ondergoed uit protest tegen de strenge kledingvoorschriften in Iran.

Sla de carrousel over Reuters In Parijs demonstreerden vrouwen in hun ondergoed voor de Iraanse ambassade

EPA Ook in Praag werd gedemonstreerd

EPA Net als in London

De Iraanse politie berichtte na de arrestatie dat was vastgesteld dat Daryaei "psychische problemen" heeft en dat ze naar een gespecialiseerd zorgcentrum was gebracht. Ook regeringsgezinde media in Iran berichtten over "mentale problemen". De Azad-universiteit sprak van "immoreel gedrag".

'Regime voelt zich zwak'

Deze manier van handelen van de Iraanse autoriteiten toont aan dat het regime zich zwak voelt, zei politiek socioloog en Iran-deskundige Ladan Rahbari destijds tegen de NOS. "Normaal gesproken zouden ze hard optreden, nu proberen ze de situatie te bagatelliseren."

Iraanse vrouwen strijden al decennialang tegen de strenge kledingvoorschriften . In 2022 kwamen die protesten tot een kookpunt, na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Ze werd met bruut geweld opgepakt door de moraalpolitie omdat ze haar hoofddoek niet op de voorgeschreven manier had gedragen. Ze stierf op het politiebureau.

De demonstraties die volgden, werden hardhandig neergeslagen. Meer dan 500 demonstranten kwamen om het leven en zo'n 20.000 mensen belandden in de gevangenis. Een aantal betogers werd ter dood veroordeeld en opgehangen.

Moraalpolitie

Na de protesten zei het Iraanse regime dat de moraalpolitie zou worden afgeschaft. Daar werd gelijk met scepsis op gereageerd.

NOS op 3 maakte deze video over de protesten in Iran:

De moraalpolitie verdween na de protesten enkele maanden uit het straatbeeld, maar vorig jaar juli werd bekend dat de politiedienst weer in de grote steden ging patrouilleren. Sindsdien zijn er meerdere incidenten gemeld van geweld tegen vrouwen en meisjes die zich verzetten tegen controles en arrestaties

Eind juli trad de nieuwe Iraanse president Pezeshkian aan. Hij geldt als relatief gematigd en zei in september dat de moraalpolitie vrouwen niet moet lastigvallen als ze hun hijab niet goed dragen.

Deskundigen betwijfelen of de president voldoende macht heeft om de moraalpolitie terug te fluiten. De hoogste leider van het land, geestelijk leider ayatollah Khamenei, maakt de dienst uit in het land. De president is loyaal aan hem.