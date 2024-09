AFP Pezeshkian bij de persconferentie

NOS Nieuws • vandaag, 10:24 Nieuwe president Iran: 'Moraalpolitie moet vrouwen niet meer lastigvallen'

Masoud Pezeshkian vindt dat de Iraanse moraalpolitie vrouwen niet op straat moet lastigvallen omdat ze hun hoofddoek niet goed dragen. De opmerkingen van de nieuwe Iraanse president tijdens zijn eerste persconferentie gisteren worden op sociale media breed gedeeld.

Pezeshkian, die eind juli aantrad nadat zijn voorganger Raisi was omgekomen bij een helikopterongeluk, reageerde in het persgesprek op een vrouwelijke journalist die zei dat ze vanwege straatcontroles een omweg had moeten nemen om aanwezig te kunnen zijn. Ze droeg een hijab, maar er was wel iets van haar haar te zien.

"De moraalpolitie moet vrouwen helemaal niet aanspreken", reageerde Pezeshkian. "Ik zal erachteraan gaan dat ze hen niet meer lastigvallen."

Sterfdag Mahsa Amini

De timing van de uitspraak is opmerkelijk: Pezeshkian hield zijn persconferentie op de dag dat twee jaar geleden Mahsa Amini stierf, de 22-jarige vrouw die door de moraalpolitie was vastgezet omdat ze zich niet zou hebben gehouden aan de strikte Iraanse regels voor hoofddoeken. Volgens de politie overleed ze aan hartfalen, maar er is ook bewijs dat ze in gevangenschap is mishandeld.

De dood van Amini leidde tot maandenlange protesten door het hele land tegen de onderdrukking van vrouwen. Iran greep uiteindelijk hard in om verdere demonstraties te voorkomen: protesten werden met dodelijk geweld neergeslagen en activisten kregen de doodstraf.

Pezeshkian geldt als relatief gematigd en er werd al gespeculeerd dat hij de strenge kledingvoorschriften iets wil versoepelen. Hij is daarbij wel afhankelijk van de strenge lijn die ayatollah Khamenei, de hoogste geestelijk leider van het land, uitzet.

Daisy Mohr, Correspondent Midden-Oosten: "Eerst zien, dan geloven is wat veel Iraniërs lijken te denken. Het is bekend dat president Pezeshkian de handhaving van de kledingregels wil versoepelen, maar heeft hij daarover dan ook daadwerkelijk het laatste woord? De handhaving van de kledingregels gaat altijd al met golfbewegingen en dat zal nu waarschijnlijk niet zomaar veranderen. Er zijn de laatste tijd zeker steeds meer vrouwen, vooral jonge vrouwen, die buitenshuis en in cafés geen hoofddoek meer dragen. Toch blijft het wettelijk verplicht. Het gevoel heerst dat er wellicht nu wat meer ruimte komt maar dat dat ook elk moment, als het zo uitkomt, weer kan worden teruggedraaid. Die angst neem je niet zomaar weg in een land als Iran, ook niet als een nieuwe president tijdens een persconferentie dit soort uitspraken doet. En uiteindelijk gaat het voor veel liberale Iraniërs om veel meer dan het wel of niet dragen van hoofdbedekking. Ze willen op allerlei vlakken meer vrijheden."

De BBC wijst erop dat de VN recent nog waarschuwde dat de regels in Iran juist zijn aangescherpt. Waarnemers rapporteerden dat de moraalpolitie meer bevoegdheden krijgt om strenger te controleren, dat vrouwen te maken krijgen met fysiek geweld als ze zich niet aan de regels houden en dat er een nog strengere wet in de maak is.

Dat maakt van vrouwen tweederangsburgers, waarschuwde het VN-rapport. Doordat het recht van vrouwen wordt geschonden om deel te nemen aan het openbare leven, vredig te protesteren of zichzelf te uiten, zou dit niets minder zijn dan genderapartheid. "De autoriteiten willen met systematische discriminatie vrouwen en meisjes volledig onderdrukken."

Handreiking naar VS

Op de persconferentie van 2,5 uur, die live werd uitgezonden op de Iraanse tv, werd er met een bescheiden applaus gereageerd op de opmerkingen van Pezeshkian. Hardliners waren echter kritisch over zijn opmerkingen.

Ook zijn meer gematigde toon tegenover de VS kon hen niet welgevallen. "We staan niet vijandig tegenover de VS. Wij hebben geen bases rond de VS, wij hebben geen sancties tegen de VS. Het is andersom", redeneerde Pezeshkian. "Als zij goodwill tonen door zich minder vijandig op te stellen, hebben we geen probleem."

Pezeshkian beweerde dat Iran sinds zijn aantreden geen raketten aan Rusland heeft geleverd en het land niet uit is op kernwapens. Over het conflict in Gaza vroeg hij zich af waarom "de VS en Europa raketten, bommen en vliegtuigen geeft" als Israël "genocide pleegt voor de ogen van de wereld".