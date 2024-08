AFP Het wrak van de helikopter waar de Iraanse president in zat

NOS Nieuws • vandaag, 18:05 Iraanse staatsmedia: 'Helikopter met president Raisi crashte door slecht weer'

Het helikopterongeluk waarbij de Iraanse president Raisi is omgekomen, werd waarschijnlijk veroorzaakt door slecht weer in combinatie met overbelasting. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars.

President Raisi kwam in mei om het leven toen zijn helikopter neerstortte in de buurt van de grens met Azerbeidzjan. In totaal zaten acht mensen aan boord, onder wie de minister van Buitenlandse Zaken, Hossein Amirabdollahian. Niemand overleefde het ongeluk.

Twee personen teveel

Tot nu toe was de oorzaak van de crash onbekend. Maar een bron die de onderzoeksresultaten heeft ingezien meldt aan het staatspersbureau dat de weersomstandigheden ongeschikt waren om met een helikopter te vliegen.

Ook zaten er volgens het onderzoek te veel mensen aan boord, wat er samen met het slechte weer toe heeft geleid dat de helikopter tegen een berg is gevlogen.

EPA President Raisi tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties in 2022

Raisi werd in 2021 president, nadat hij eerder de hoogste rechter was geweest. Hij werd gezien als een mogelijke opvolger van ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran. Onder leiding van Raisi sloeg Iran een nog conservatievere weg in.

Vanwege zijn dood werden er in juli presidentsverkiezingen gehouden in het land, die werden gewonnen door de 69-jarige Masoud Pezeshkian. Hij beloofde in zijn campagne om toenadering te zoeken met het Westen en soepeler om te gaan met de wet die vrouwen verplicht een hoofddoek te dragen.