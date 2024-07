Gematigde kandidaat Pezeshkian verkozen tot president van Iran

Masoud Pezeshkian wordt de nieuwe president van Iran. In de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen versloeg de gematigde Pezeshkian de hardliner Saeed Jalili.

De presidentsverkiezingen waren nodig na de dood van president Raisi bij een helikoptercrash in mei.

Hartchirurg

De 69-jarige Pezeshkian heeft een verleden als hartchirurg, parlementariër en minister van Volksgezondheid. In de campagne beloofde hij toenadering te zoeken tot het Westen. Ook wil hij de handhaving van de hoofddoekwet versoepelen en wil hij een betere relatie tussen de regering en het volk.

De president is in Iran weliswaar belangrijk, maar uiteindelijk heeft geestelijk leider Khamenei het laatste woord over veel zaken. Als president heeft Pezeshkian wel een rol bij het vinden van een toekomstige opvolger voor de 85-jarige Khamenei.