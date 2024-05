Reuters Tienduizenden mensen op de been in Tabriz

NOS Nieuws • vandaag, 10:25 Tienduizenden mensen bij eerste processie voor Iraanse president Raisi

In Iran is een begrafenisprocessie begonnen voor de omgekomen president Ebrahim Raisi. In Tabriz, in het noordwesten van het land, gingen tienduizenden mensen de straat op terwijl het lichaam van Raisi en de acht andere omgekomen personen door de straten gereden werd.

Vele mensen droegen vlaggen en portretten van de president bij zich. Volgens het staatspersbureau zijn er de komende dagen ook nog ceremonies in hoofdstad Teheran en Qom. Donderdag wordt Raisi begraven in zijn woonplaats Mashad.

Bekijk hier beelden van de processie:

0:26 Tienduizenden mensen bij rouwstoet met omgekomen Iraanse president

Afgelopen zondag kwam president Raisi om bij een helikopterongeluk in de provincie Oost-Azerbeidzjan, op zo'n twintig kilometer van de grens met Azerbeidzjan. Ook de minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amirabdollahian en zeven anderen kwamen daarbij om.

Raisi keerde terug van een bezoek aan Azerbeidzjan, waar hij de ingebruikname van een dam had bijgewoond.

De helikopter stortte neer in slecht weer, in een bergachtig gebied. Door dichte mist verliep de reddingsoperatie na de crash moeizaam. De Iraanse staatstelevisie meldt tot dusver niets over een mogelijke oorzaak van de crash.

De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, kondigde gisteren vijf dagen van nationale rouw aan vanwege de dood van president Raisi.

Reacties vanuit hele wereld

Raisi werd in 2021 president van Iran. Daarvoor was hij de hoogste rechter van het land. Onder zijn leiding sloeg Iran een nog conservatievere weg in. Hij werd gezien als protegé en mogelijke opvolger van de hoogste leider ayatollah Ali Khamenei.

Vanuit de hele wereld is er gereageerd op de dood van Raisi. Zo kondigde Libanon drie dagen van nationale rouw af en gold in Pakistan een dag van nationale rouw. Ook verschillende militante bewegingen, waaronder Hamas, Hezbollah en de Houthi's, waarmee Iran nauwe banden onderhoudt, hebben hun condoleances overgebracht.

Vanuit het Nederlandse demissionaire kabinet is er nog niet gereageerd op de dood van Raisi.