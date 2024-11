ANP Een hiv-test wordt afgenomen

NOS Nieuws • vandaag, 17:15 Aantal soa-consulten bij GGD's daalt: 'Minder testen leidt tot meer infecties'

Het aantal soa-consulten bij Centra Seksuele Gezondheid (CSG's) van de GGD is in de eerste helft van dit jaar afgenomen vergeleken met dezelfde periode in 2023. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de halfjaarlijkse 'Thermometer seksuele gezondheid'. Het gaat om 89.386 versus 82.199 consulten, een daling van 8 procent.

Het RIVM signaleert dat er vooral minder vrouwen en heteroseksuele mannen naar soa-consulten zijn gegaan. Bij vrouwen ging het aantal afspraken van 34.035 naar 29.568, bij heteroseksuele mannen van 15.242 naar 13.324. Ook bij mannen die seks hebben met mannen daalde het aantal consulten, maar is de daling verhoudingsgewijs kleiner: van 39.059 naar 37.915.

Het percentage seksueel overdraagbare aandoeningen dat bij de consulten is vastgesteld, blijft vergeleken met eerdere jaren echter wel hoog. Zo is het percentage gonorroebesmettingen niet afgenomen en neemt het aantal hiv-diagnoses toe, meldt het RIVM. In de eerste helft van 2024 stelden de CSG's 94 nieuwe hiv-diagnoses, in de eerste helft van vorig jaar waren dat er 68.

Minder consulten

Het is het RIVM niet duidelijk waarom het aantal consulten is gedaald. Wel vermoedt het gezondheidsinstituut een verband met de gestegen kosten voor de consulten, terwijl de financiering vanuit de overheid al jaren hetzelfde is. Daardoor kunnen de GGD's minder consulten inplannen.

De meeste consulten bij CSG's zijn voor mensen met een verhoogd risico op een soa, zoals mensen met veel seksueel contact of mannen die seks hebben met mannen. Het inplannen van minder consulten zou ook kunnen betekenen dat er minder plek is voor andere doelgroepen, zoals vrouwen en heteroseksuele mannen, zegt het RIVM.

Soa Aids Nederland noemt het nieuwe rapport zorgwekkend. "Mensen met een verhoogd risico op soa's die niet bij een huisarts terechtkunnen of willen, kunnen niet goed worden geholpen", zegt Mark Vermeulen, directeur van Soa Aids Nederland. Volgens de stichting willen mensen met een verhoogd risico niet altijd naar de huisarts, omdat ze anoniem willen blijven of vanwege de kosten. Het consult bij de CSG's is anoniem en kosteloos.

Hogere zorgkosten

De gezondheidscentra zijn bezorgd over de voorgenomen zorgbezuinigingen van het kabinet. "Minder testen leidt tot meer infecties, en minder consulten tot meer problemen in de seksuele gezondheid", zegt Vermeulen. Volgens hem leidt dit alles uiteindelijk tot hogere zorgkosten. "Willen we dat voorkomen, dan is onmiddellijke actie nodig."

Soa Aids Nederland roept het kabinet daarom op om niet te bezuinigen op de soa-consulten, maar juist te investeren in de centra. Ook noemt het landelijke campagnes over seksuele gezondheid noodzakelijk om kwetsbare groepen te beschermen en het stijgende aantal soa-besmettingen tegen te gaan.