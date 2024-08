ANP De Wallen in Amsterdam

NOS Nieuws • vandaag, 18:25 Sekswerkers doen vaker melding van geweld, bij een derde ook sprake van chantage

Een groeiend aantal sekswerkers meldt geweld via een internetplatform dat speciaal voor dit doel is opgericht door Soa Aids Nederland. De afgelopen twee jaar waren er 187 van dit soort meldingen, blijkt uit een rapportage van platform Ugly Mugs, van schelden en intimidatie tot fysiek en seksueel geweld. Opvallend is dat ruim een derde (35 procent) van de geweldsmeldingen gelinkt is aan chantage.

Volgens Iris de Munnik van Ugly Mugs weten sommige gewelddadige klanten heel goed dat sekswerkers vaak noodgedwongen zonder vergunning werken en daarom niet snel naar de politie zullen stappen. "Ze proberen misbruik van die situatie te maken door bijvoorbeeld niet of minder te betalen, bepaalde seksuele handelingen af te dwingen of aan te dringen op blijvend contact. Weigert de sekswerker dit, dan dreigen ze diegene aan te geven."

Leeftijdgrens naar 21 jaar

Volgens de Munnik is het om deze reden belangrijk dat sekswerkers makkelijker kunnen thuiswerken. Gemeenten zijn daar nu nog vaak huiverig voor. Zij zijn bang voor overlast in een wijk of vrezen dat ze dan te weinig zicht hebben op de veiligheid van sekswerkers. "Maar het toestaan maakt juist de kans op dit soort chantage kleiner, zorgt voor meer veiligheid en geeft sekswerkers de mogelijkheid naar de politie te gaan om aangifte te doen", zegt De Munnik.

Ugly Mugs, een platform dat ruim tien jaar geleden begon in het Verenigd Koninkrijk en inmiddels in een reeks landen helpt sekswerkers te beschermen, is daarom bezorgd over het voornemen in een wetsvoorstel om de leeftijdsgrens voor thuiswerken te verhogen naar 21 jaar. Dat zou namelijk betekenen dat nog meer sekswerkers in het vergunningsloze circuit terechtkomen en minder snel geneigd zijn om hulp te zoeken.

35.000 waarschuwingen

Bij Ugly Mugs kunnen sekswerkers na een nare ervaring met een klant melding maken van geweld, bedreiging of chantage. Deze meldingen worden vervolgens gedeeld met andere sekswerkers om hen te waarschuwen voor gevaarlijke klanten.

Het platform zegt dat via deze methode sinds de start in 2022 minimaal 110 keer afspraken met risicovolle klanten zijn voorkomen. 420 sekswerkers zijn inmiddels lid van het platform, dat in twee jaar tijd 35.000 waarschuwingen verstuurde.