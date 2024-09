ANP Protest voor wijziging van de Wet seksuele misdrijven, die de strafbaarstelling van ongewenste seks uitbreidt

NOS Nieuws • vandaag, 06:00 Nederlander vindt instemming voor seks belangrijk

Vrijwel alle Nederlanders vinden dat je altijd moet checken of de ander seks wil (96 procent). Dat blijkt uit een groot periodiek onderzoek van Rutgers naar seksuele gezondheid van volwassenen van 18 tot en met 80 jaar in Nederland.

Voor het eerst zijn er in de Monitor Seksuele Gezondheid vragen over consent (instemming) opgenomen in het onderzoek. Een klein deel (mannen 6 procent, vrouwen 2 procent) geeft aan dat ze weleens seks hebben gehad met iemand terwijl ze niet zeker wisten of de ander dat wilde.

Een grote meerderheid vindt dat seksuele voorlichting op scholen verplicht moet zijn (88 procent) en dat een vrouw zelf moet kunnen kiezen of ze een abortus wil (86 procent). Binnen het thema "opvattingen over seksualiteit" blijkt dat de meningen over andere onderwerpen meer verdeeld zijn.

Zo vindt 35 procent dat er te veel aandacht is voor homo- en biseksualiteit. Ook vindt nog altijd 19 procent dat het iemands eigen schuld is als er een naaktfoto van hem of haar online komt. Wel is dat percentage gedaald. In 2017 vond een op de drie mannen en een op de vier vrouwen dat.

Meer over het onderzoek De "Monitor Seksuele Gezondheid" wordt uitgevoerd door Rutgers in samenwerking met het RIVM en het CBS. Het onderzoek werd eerder in 2006, 2009, 2012 en 2017 gedaan onder de naam "Seksuele Gezondheid in Nederland". Ruim vijftienduizend deelnemers vulden een vragenlijst in over een breed scala van aan seksualiteit gerelateerde thema's. De resultaten van de steekproef zijn representatief voor de Nederlandse bevolking.

Rutgers noemt als "zorgwekkende ontwikkeling" dat Nederlanders steeds minder vaak een condoom gebruiken tijdens seks, ook bij een onenightstand (eenmalig sekscontact) of seks met een losse partner. Ook het aantal mensen met een soa blijft de laatste jaren stijgen.

Binnen de groep mensen voor wie de laatste sekspartner een onenightstand was, gebruikte 43 procent van de mannen en 56 procent van de vrouwen geen condoom. Het condoomgebruik neemt over de hele linie ook af. In 2017 zeiden twee op de vijf mensen nooit een condoom met hun laatste sekspartner te gebruiken, In 2023 was dat gegroeid naar de helft.

Test je kennis over condooms en soa's in deze special van NOS op 3:

Ook het gebruik van de pil als anticonceptiemiddel is de afgelopen zes jaar afgenomen. Onder vrouwen van 18 tot en met 49 jaar daalde het van 30 naar 24 procent. De spiraal wordt juist meer gebruikt, van 17 procent naar 21 procent.

Van de vrouwen van 18 tot en met 49 jaar die helemaal geen anticonceptiemiddel gebruiken, geeft een op de drie aan dat dit is omdat ze geen hormonen willen gebruiken.

NOS Stories sprak eerder met jongeren die hormonen verruilden voor 'natuurlijke anticonceptie':

Het bevestigt het beeld dat de WHO vorige week schetste voor heel Europa. In veel Europese landen is dezelfde trend zichtbaar, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie. Ongeveer een derde van de Europese seksueel actieve vijftienjarigen gebruikt geen condoom.

En in januari van dit jaar bleek uit onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland ook al dat het gebruik van condooms en de pil onder Nederlandse jongeren tussen de 13 en 25 jaar afnam.

Mannen en vrouwen even tevreden

Rutgers heeft ook cijfers over het seksuele gedrag en het plezier van Nederlanders. Opvallend is dat zowel mannen als vrouwen hun seksleven gemiddeld beoordelen met een 7, maar dat de groep die tevreden zegt te zijn over het seksleven relatief klein is, met 56 procent.

"Mogelijk zijn mensen meer tevreden over de kwaliteit dan over de kwantiteit van hun seksleven. Driekwart van de mensen is bijvoorbeeld tevreden over de mate van verbondenheid met de ander tijdens seks, terwijl minder dan de helft tevreden is over hoe vaak ze seks hebben", concludeert Rutgers.

Het aantal mannen dat tevreden is met zijn seksleven is gedaald van 93 procent naar 57 procent. Bij de vrouwen is dat percentage gedaald van 77 naar 56 procent. Hierdoor zijn mannen en vrouwen in 2023 ongeveer even tevreden over hun seksleven.

Eén tot drie keer per maand

En hoe vaak doen Nederlanders "het"? 41 procent van de vrouwen en 37 procent van de mannen zei de afgelopen vier weken geen seks te hebben gehad. De meeste mensen hebben één tot drie keer per maand seks met een partner.