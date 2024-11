ANP Ontlastingstest voor het bevolkingsonderzoek

NOS Nieuws • vandaag, 12:29 Petitie voor jonger testen op darmkanker: 'Jaarlijks 150 levens te redden'

De Maag Lever Darm Stichting dringt er bij het kabinet op aan om het bevolkingsonderzoek naar darmkanker vijf jaar eerder te laten beginnen. De stichting biedt daarvoor vanmiddag de Tweede Kamer een petitie aan met 50.000 handtekeningen. "Hiermee red je jaarlijks 150 levens", stelt directeur Mariël Croon.

Darmkanker is de op een na meest voorkomende variant van de ziekte, jaarlijks krijgen 12.000 mensen de diagnose. Vooral mensen boven de 55 lopen risico, omdat de ziekte voortkomt uit poliepen die rond de 40 in de darmen ontstaan en in 15 jaar kunnen uitgroeien tot kanker. De ziekte is goed te behandelen als die vroeg wordt opgespoord.

Preventieve screening helpt daarbij en voorkomt veel ellende. Tien jaar geleden werd daarom een bevolkingsonderzoek ingesteld: iedereen boven de 55 wordt tweejaarlijks uitgenodigd een monster van de ontlasting in te sturen. Dat wordt gecontroleerd op bloed, een aanwijzing dat er iets mis kan zijn. Zo nodig volgt een colonoscopie voor verder onderzoek. De afgelopen twee jaar deden circa 1,5 miljoen mensen aan het onderzoek mee.

Kosteneffectief

Volgens Croon werd er indertijd uit financiële overwegingen gekozen de leeftijdsgrens bij 55 te leggen. Bovendien was er anders niet voldoende capaciteit om colonoscopieën uit te voeren. De richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO schrijft echter testen vanaf 50 jaar voor, iets waar landen als Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wel voor kozen.

Croon denkt dat de oude bezwaren nu niet meer gelden. "De capaciteit was destijds niet op orde, maar dat gaat nu gewoon lukken", is ze van overtuigd. "Het is ook een kosteneffectieve maatregel, omdat je uiteindelijk voldoende bespaart aan een goedkopere behandeling als je het vroeger opspoort."

Belangrijkste voor haar is het menselijk leed dat kan worden voorkomen. "Jaarlijks krijgen in de leeftijdsgroep tussen 50 en 55 nog steeds 700 mensen de diagnose en dan is het bij twee derde al uitgezaaid", somt ze op. "Niet alleen gaan er van hen 150 dood, de anderen moeten een ingrijpende behandeling ondergaan en houden daar heel vaak schade aan over."

'Het was de hel'

Lisa Seij is een van de patiënten die al voor haar 55ste geconfronteerd werden met de ziekte. Ze had vage klachten als blaasontstekingen, bloed in de ontlasting en een urineweginfectie, maar haar arts zag niets kwalijker dan aambeien."Toen zei mijn man: 'Als hier geen onderzoeken worden gedaan, dan gaan wij het zelf betalen'. Toen zijn we naar een prescan geweest."

Artsen daar ontdekten een kwaadaardige tumor in de endeldarm. "Ik ben er jaren mee bezig geweest, met het heel ziek zijn en het onbegrip van de omgeving, van artsen. Het was de hel", verzucht Seij. "Die leeftijd moet echt naar beneden. Als mensen de diagnose krijgen door toevallig onderzoek in een ziekenhuis dan ben je toch te laat."

Croon heeft goede hoop dat de Tweede Kamer met een motie komt om het bevolkingsonderzoek uit te breiden. "Dat de petitie in betrekkelijk korte tijd door ruim 50.000 mensen is ondertekend, geeft aan dat heel veel mensen dit belangrijk vinden."