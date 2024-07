Overlevingskansen kanker afgelopen twintig jaar gestegen

Het IKNL ziet dat in de periode 2020-2022 bij verschillende soorten kanker aanzienlijke verbeteringen zijn in de overlevingskans.

De vijfjaarsoverleving steeg in de periode 2018-2022 met twee procent naar 68 procent ten opzichte van de periode daarvoor. Dat betekent dat van alle patiënten bij wie in die periode kanker is vastgesteld, 68 procent vijf jaar na de ziekte nog in leven zal zijn, volgens het IKNL.