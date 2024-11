Alderweireld (35) stopt na dit seizoen met voetbal: 'Puur voor de kinderen'

Toby Alderweireld zet na het huidige seizoen een punt achter zijn voetbalcarrière. De Royal Antwerp-speler, die van 2004 tot 2013 bij Ajax onder contract stond, maakte dat bekend in het Belgische tv-programma De tafel van Gert.

"Puur om meer tijd door te brengen met mijn kinderen", legde de 35-jarige verdediger uit. "Fysiek kan ik het nog aan en ik ga het voetbal zeker missen, maar ik wil er ook in het weekend zijn voor hen."

Dit seizoen miste Alderweireld pas één wedstrijd van Royal Antwerp, terwijl hij in januari 2024 nog de Gouden Schoen ontving als beste speler in de Belgische competitie.

Op jonge leeftijd vertrok Antwerpenaar Alderweireld naar Amsterdam om zich in de jeugdopleiding van Ajax te voegen. Daar brak hij in 2008 door in het eerste elftal, waar hij enkele jaren naast vriend en landgenoot Jan Vertonghen centraal achterin zou spelen.