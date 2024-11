Alderweireld stopte bij België na zware paniekaanvallen: 'Dacht dat ik doodging'

"Voor ik vertrok, nam ik nog een cafeïnepilletje, omdat ik geen koffie lust", aldus Alderweireld volgens de Belgische Sporza. "Toen ik in de auto zat, begon mijn hart plots tegen duizend per uur te slaan. Ik dacht: ik krijg een hartaanval. Het is gedaan met mij, ik ga mijn kinderen nooit meer zien."

Alderweireld behoorde tot de zogenoemde 'Gouden Generatie' van België. Hij maakte in mei 2009 zijn debuut voor België en speelde op vijf grote toernooien, de EK's van 2016 en 2020 (vanwege corona gespeeld in 2021) en de WK's in 2014, 2018 en 2022. Zijn beste prestatie was de derde plek in Rusland in 2018.