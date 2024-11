'Amerikaans ministerie wil via rechter verkoop Chrome afdwingen'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil via de rechter Google-moederbedrijf Alphabet dwingen om zijn internetbrowser Chrome te verkopen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen.

Chrome heeft naar schatting twee derde van de wereldwijde browsermarkt in handen. De browser maakt doorgaans gebruik van Google Zoeken en verzamelt informatie die kan worden gebruikt voor advertenties op Google.

Wanneer Alphabet de browser moet verkopen, wordt de online zoekmarkt en de opkomende industrie omtrent kunstmatige intelligentie (AI) opnieuw vormgegeven. Google reageert dat het ministerie van Justitie "een radicale agenda" heeft "die verdergaat dan juridische kwesties in deze zaak".

Monopolie

De gang naar de rechter zou een nieuwe stap zijn in de strijd van de Amerikaanse overheid tegen het monopolie van Big Tech. In augustus oordeelde een rechter dat Google op illegale wijze gebruik heeft gemaakt van zijn monopoliepositie op internet. Het bedrijf ging volgens de rechter te ver om ervoor te zorgen dat de zoekmachine de standaard is op smartphones en computers.