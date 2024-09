AFP Het logo van Google

NOS Nieuws • vandaag, 12:40 Miljardenboete Google voor machtsmisbruik in EU definitief

Google moet definitief 2,4 miljard euro boete betalen in de Europese Unie. De boete werd zeven jaar geleden opgelegd vanwege machtsmisbruik bij Google Shopping. Google ging tegen die boete in beroep, maar de hoogste rechtbank van de EU oordeelt nu dat de boete terecht was.

De Europese Commissie legde de boete op, omdat het techbedrijf zijn eigen dienst Google Shopping voortrok in de zoekresultaten. Als gebruikers via Google zochten op bepaalde producten, dan zagen ze bovenaan de pagina een productoverzicht staan van Google Shopping. Daar zaten winkels tussen die Google betaalden om in dat rijtje te staan.

Andere concurrerende prijsvergelijkers kwamen lager in de resultaten. De Commissie vond dat de Amerikaanse techgigant daarmee misbruik maakte van zijn dominantie positie op de markt voor zoekmachines.

Google teleurgesteld

Ook het Europese Hof van Justitie oordeelt nu dat er sprake was van machtsmisbruik. Google reageert teleurgesteld op de uitspraak. Het bedrijf zegt dat er juist in 2017 wijzigingen zijn doorgevoerd om te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie.

Europese koepel van consumentenbonden (BEUC) is blij met de uitspraak van het Hof van Justitie. "Google heeft miljoenen Europese consumenten geschaad. De illegale praktijken voorkwamen dat consumenten terechtkwamen bij goedkopere producten en nuttige productinformatie van concurrerende vergelijkingssites."

Hoogste boete ooit

In 2017 was de boete groot nieuws. Nooit eerder had de Europese Commissie zo'n hoge boete opgelegd. De jaren erna bleek dat de boetes nog veel hoger konden voor Google. In 2018 kreeg Google een boete van 4,3 miljard euro voor machtsmisbruik bij besturingssysteem Android dat ook van Google is. Ook daartegen is het bedrijf in beroep gegaan. En het lijkt erop dat er nog een nieuwe boete bij gaat komen. Vorige jaar beschuldigde de Commissie Google opnieuw van machtsmisbruik met online advertenties.

Ook in de Verenigde Staten liggen Google en moederbedrijf Alphabet steeds meer onder het vergrootglas van de autoriteiten. Vorige maand oordeelde een rechtbank in de VS dat het bedrijf op illegale wijze gebruikgemaakt heeft van zijn monopoliepositie. Het is nog niet bekend welke straf er komt. De minister van Justitie sprak van een "historische overwinning voor het Amerikaanse volk".