AFP Apple-topman Tim Cook

NOS Nieuws • vandaag, 11:44 • Aangepast vandaag, 12:41 Apple moet definitief 13 miljard extra belasting betalen aan Ierland

Apple kreeg jarenlang oneerlijke belastingvoordelen in Ierland. Daarom moet de maker van de iPhone alsnog zo'n 13 miljard euro belasting betalen aan het land, heeft de hoogste rechter van de Europese Unie besloten, het Hof van Justitie van de EU.

Het is het eindoordeel in een zaak die al jarenlang speelt. In 2016 oordeelde de Europese Commissie al dat Apple tussen 1991 en 2014 belastingvoordeel kreeg in Ierland en dat dat neerkwam op staatssteun voor Apple. Winsten die Apple maakte buiten de VS liepen via Ierland en daar werd te weinig belasting over betaald. Soms bedroeg die belasting nog maar 0,005 procent.

'Totale politieke stront'

De Commissie besloot dat Apple daarom 13 miljard moest betalen, maar Apple en Ierland maakten bezwaar daartegen. Een lagere EU-rechter, het Gerecht, gaf Apple in 2020 gelijk en zette een streep door de terugbetaling. De Europese Commissie zou namelijk onvoldoende hebben aangetoond dat Apple een oneerlijk voordeel had van de Ierse belastingregels.

Maar de allerhoogste rechter geeft de Europese Commissie nu toch weer gelijk. En dus is de terugbetaling van 13 miljard euro nu definitief. In 2016 was er vanuit de VS veel boosheid over de beslissing van de Commissie. Apple-topman Tim Cook noemde het toen "totale politieke stront". Toenmalig president Trump noemde toenmalig Eurocommissaris Vestager "de belastingdame die de VS haat".

Genoeg in kas

In een reactie zegt Apple nu teleurgesteld te zijn in de beslissing van het EU-hof. "Er is nooit een speciale deal geweest", aldus het bedrijf. De 13 miljard had Apple al in het verleden overgemaakt naar een onafhankelijk fonds, in afwachting van een definitief oordeel. Dat fonds gaat het geld nu dus uitkeren aan de Ierse staat.

De Ierse regering zegt in een reactie het besluit van het EU-hof te respecteren. Maar het land houdt vol nooit belastingvoordelen te hebben gegeven aan specifieke bedrijven. Ierland was dan tegen de naheffing, maar het is nu wel een grote belastingmeevaller. Ierland heeft zo'n 5,3 miljoen inwoners. Dat is dus bijna 2500 euro per inwoner.