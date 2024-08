Google verliest megarechtszaak in VS over machtspositie

Google heeft op illegale wijze gebruikgemaakt van zijn monopoliepositie op internet. Een rechtbank in de Verenigde Staten heeft dat bepaald. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse overheid. De uitkomst kan grote gevolgen hebben voor het techbedrijf.

Ruim 90 procent van de online zoekmarkt is in handen van Google. Het bedrijf heeft jaarlijks miljarden geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat zijn zoekmachine de standaard is op smartphones en pc's. Daarbij is de onderneming te ver gegaan, zo luidt het vonnis.