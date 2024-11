Reuters

NOS Voetbal • vandaag, 23:02 Kroatië en Denemarken plaatsen zich als laatste landen voor kwartfinales Nations League

Kroatië en Denemarken hebben zich in hun laatste groepswedstrijd geplaatst voor de kwartfinales van de Nations League door gelijk te spelen tegen respectievelijk Portugal en Servië.

Daarmee voegen beide landen zich bij Nederland, Duitsland, Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië.

Kroatië en Portugal in balans

Kroatië - met Ajacied Josip Sutalo en PSV'er Ivan Perisic in de basis - kwam aanvankelijk op achterstand tegen Portugal, dat zonder Cristiano Ronaldo in de selectie al zeker was van de volgende ronde.

Vitinha lanceerde João Félix, die de bal zeer verfijnd aannam en door de benen speelde van doelman Dominik Livakovic. In de tweede helft maakte Josko Gvardiol van Manchester City gelijk door een voorzet bij de tweede paal binnen te lopen.

Reuters

Het bleek een belangrijk doelpunt voor de Kroaten. Concurrent Schotland won in blessuretijd met 2-1 van Polen en pakte zo net als Kroatië 8 punten, maar eindigde op basis van doelsaldo op de derde plaats in groep 1.

Brilstand bij Servië-Denemarken

Servië en Denemarken streden in poule 4 in de laatste groepswedstrijd om de tweede plaats. Servië, met Nemanja Gudelj (oud-Ajax, -AZ en NAC) in de basis, moest winnen, maar slaagde er niet in om te scoren. Het bleef 0-0 in Servië.

Spanje, soeverein bovenaan in groep 4 en mogelijk tegenstander van Oranje in de kwartfinales, won in extremis met 3-2 van Zwitserland.

Reuters

Pedri miste in de eerste helft namens de Europees kampioen een strafschop. In de rebound schoot Nico Williams keihard op een Zwitserse verdediger, maar daarna was het dan toch raak: Yéremi Pino tikte binnen: 1-0.

In de tweede helft deed het reeds naar divisie B gedegradeerde Zwitserland wat terug. Joël Monteiro maakte gelijk. Maar al vrij snel zette invaller Bryan Gil de Spanjaarden weer op voorsprong. Daarna volgden voor beide landen nog twee benutte strafschoppen.

Bryan Zaragoza sleepte in blessuretijd de winst eruit voor Spanje door zijn penalty raak te schieten.

San Marino

In de laagste divisie van de Nations League (D) promoveerde San Marino dankzij een 1-3 overwinning uit bij Liechtenstein naar de C-divisie.