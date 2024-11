Getty Domenico Tedesco

NOS Voetbal • vandaag, 10:29 Belgische bondscoach op de wip na nieuw dieptepunt? 'Kelk is tot op de bodem leeg'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Domenico Tedesco zijn laatste wedstrijd als bondscoach van de Belgische voetbalploeg gehad heeft. Belgische media speculeren volop over zijn ontslag, na de blamerende Nations League-nederlaag tegen Israël van zondagavond (0-1).

Door die nederlaag dreigt degradatie uit de hoogste Nations League-divisie. De Rode Duivels moeten nu een play-off spelen om degradatie af te wenden. Die teleurstelling volgt op een matig verlopen EK van afgelopen zomer, waar België zeer moeizaam door de groepsfase kwam en werd uitgeschakeld in de achtste finales door Frankrijk.

In maart 2024 verlengde de 39-jarige Tedesco zijn contract bij de Belgische bond nog tot en met het WK 2026. Inmiddels is het volgens Belgische media nog maar de vraag of hij de volgende interlandperiode in maart 2025 zal halen. Zelf is de Italiaanse Duitser strijdbaar: hij zegt door te willen en vertrouwen te voelen.

Mislukte experimenten

"Met deze trainer gaan we het tij niet kunnen keren", zei analyticus en voormalig PSV-speler Marc Degryse gisteravond op de Belgische televisie. "Tedesco heeft na dat mislukte EK gekozen om te experimenteren in deze Nations League en dat is mislukt. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Nee, ik vrees dat dit niet houdbaar is."

Degryse kreeg daarin bijval van Jan Mulder, die naast hem in de studio zat: "Het is de optelsom die maakt dat Tedesco niet langer houdbaar is. Eerst was er dat conflict met Courtois, dan het mislukte EK. Vervolgens De Bruyne die na Frankrijk niet alleen kritisch was voor zijn ploeggenoten, maar ook voor Tedesco."

Al langere tijd staan de verhoudingen tussen Tedesco en Thibaut Courtois op scherp, sinds de doelman werd gepasseerd voor het aanvoerderschap. Dat zou de reden zijn geweest dat Courtois het Belgische trainingskamp in juni 2023 voortijdig verliet. Hij ging ook niet mee naar het EK in Duitsland afgelopen zomer.

ANP Courtois in juni 2023 na zijn 100ste interland voor België. Hij staat nu op 102.

Tedesco werd gisteravond gevraagd naar zijn toekomst bij de Belgische ploeg en liet weten dat hij zichzelf nog altijd de juiste persoon vindt. "Want ik heb vertrouwen in mezelf en mijn werkwijze. Ik weet dat ik alles doe voor België, samen met de staf en de spelers."

De trainer vervolgende: "In het Vlaams heb je blijkbaar een gezegde dat de kelk tot op de bodem leeg moet. Wel, nu is ze helemaal leeg. Het kan alleen maar beter worden. Ik ben positief. Ik weiger mee te gaan in de negativiteit."

Akelige situatie

De woorden van Tedesco maken vooralsnog weinig indruk bij Belgische commentatoren en journalisten. Sporza-analist Peter Vandenbempt spreekt maandagochtend over een "akelige situatie" bij de nationale ploeg.

"Gisteren was het dieptepunt van de Rode Duivels in vele, vele jaren", schrijft hij. "We mogen ons op dit moment toch een beetje zorgen maken. Het is nu aan de mensen met beslissingsrecht om te handelen, maar in het voetbal is het geen geheim dat je in deze situatie vaak de prijs betaalt als coach."

Het Laatste Nieuws, de grootste krant van Vlaanderen, is nog harder. "Deze Nations League was er nu al één voor in de prullenbak. Een echec pur sang. Testcase of niet: zó kan het niet verder."

Mogelijk volgt een beslissing over de toekomst van Tedesco pas na 1 december. Dan begint Vincent Mannaert, de nieuwe sports director van de Belgische voetbalbond, aan zijn werk. Mannaert krijgt in die functie de macht om te beslissen over het dienstverband van de bondscoach.